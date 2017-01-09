〈南部〉澎湖白金量少 疑因氣候變遷影響

2017-01-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖白金??魠量少價高，遭漁民懷疑為越界中國漁船中途攔截，但澎湖海巡隊表示，??魠魚為表層洄游魚類，中國漁船則是底拖網，漁法不同無法捕捉；漁業單位研判是全球氣候異常、棲地環境變化等因素導致。

根據統計，澎湖去年產量為六萬八七八五公斤，較前年減少八七八七．一公斤（十一．三％）。台灣去年為廿二萬八千九百二十．二公斤，較前年減少六萬七千六百三十四．七公斤（廿二．八％），因此不只澎湖海域，全台產量都減少。

由於??魠魚係洄游性魚類，常於冬季隨著中國沿岸洋流南下來到澎湖海域，今年因暖冬，冷氣團南下時間較晚，即使之前幾波冷氣團過境，仍未發現大量??魠魚蹤影，是否因此延後到達澎湖，尚待觀察。