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〈南部〉百貨賣場安檢 大統封閉逃生口挨罰

2017-01-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市府春節前夕針對大型消費場所公共安全與消防設施全面稽查，十六家受檢場所中，有七家公共安全被查出缺失、五家消防設備有問題，除一家因二樓裝潢封閉緊急出口遭罰，其餘要求限期改善。

稽查十六家 小缺失限期改善

市府說明，為加強維護市民春節期間消費場所安全，由秘書處消保官會同工務、消防、本市建築師公會等單位，從去年十二月廿七日到今年一月三日，陸續對大型百貨、商場、量販店及視聽場所共十六家，進行建物公共安全及消防檢查。

市府公布檢查結果，建物公安部分有七家不符規定，其中大統百貨精品分公司二樓裝潢封閉緊急出口處，將依法裁處新台幣六萬元，並限期卅日內完成改善，其餘六家不符規定業者，主要缺失包括防火門開啟不易或無法自動關閉、逃生動線及安全梯間堆置物品等，已命業者限期改善。

消防設施部分，不符合規定業者有五家，主要缺失包括泡沫滅火設備蜂鳴器未動作、火警自動警報設備故障等項目，市府也提醒消費者進出各營業場所時，應特別留意公共安全設施及緊急逃生避難通道，如發現公安違法情事，可撥打一九九九。

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