〈南部〉全國首創空拍機製片 360度記錄8老樹
2017-01-09
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市列管六○五棵特定紀念老樹，是重要的綠色文化資產，農業局全國首創出動空拍機，從地面飛上高空拍攝，三百六十度記錄老樹全貌，製作「老樹的故事」影片，將上傳官網及YouTube，成為生態文化的活教材。
農業局表示，特定紀念老樹均有百年樹齡，見證地方發展，深具歷史意義，除了豎牌紀念、定期健診，更首度出動空拍機，開拍八棵老樹故事，高空觀察老樹生長，三百六十度拍下開花樣貌，展現老樹的萬種風情。
嘉興國小雨豆樹 全國最美校樹
列管老樹中有八十多棵雨豆樹，尤其岡山區嘉興國小百年雨豆樹今年一百二十一歲，比學校還老，日治時期日人與台灣學子常在樹下玩耍，枝葉茂盛、樹型優美是鎮校之寶，樹冠幅也是全台之冠，獲選為「全國最美校樹」，校方操場施作跑道，為保留老樹根系生長，捨棄一截跑道不鋪，成為全國僅有Ｕ型跑道，令人津津樂道。
海茄苳陸域化 見證高雄港發展
旗津區紅樹林是高雄港灣的紀念植物，日治時期列為天然指定物，原本生長在潮間帶，蔓延數十里豐富生態，曾是旗津居民重要漁場，經人為開發僅存五棵，包括四棵海茄苳及一棵欖李，隨著生育地陸域化，罕見克服逆境陸域化，海茄苳樹幹也長出呼吸根，見證高雄港發展歷史。
農業局長蔡復進說，老樹守護地方，留下珍貴回憶，如老榕樹下的土地公祠，或被當成校樹等，與地方發展史相當契合，透過空拍以「動態」方式呈現，不同角度記錄老樹，讓民眾鳥瞰優美壯觀的老樹，喚起社會大眾愛護「老樹」。
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