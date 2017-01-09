〈南部〉鸞山梅花 17日才進入盛開期

2017-01-09

〔記者王秀亭／延平報導〕原本應該進入盛開期的台東鸞山梅花，迄今仍含苞待放，延平鄉松林梅里產銷班長何介臣表示，去年七月尼伯特颱風打落「結果枝」，導致花期延後將近兩週，台東要遲至十七日才進入盛開期，幸運的話，農曆春節到鸞山，還能遇上接近尾聲的梅花。

每年十二月底至隔年一月是台東梅花盛開期，這兩天到延平鄉鸞山村賞梅的民眾卻失望而歸，九成以上梅樹還未綻放，已開花的梅樹也只開了幾朵雪白花朵迎賓。