| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鸞山梅花 17日才進入盛開期

2017-01-09

〔記者王秀亭／延平報導〕原本應該進入盛開期的台東鸞山梅花，迄今仍含苞待放，延平鄉松林梅里產銷班長何介臣表示，去年七月尼伯特颱風打落「結果枝」，導致花期延後將近兩週，台東要遲至十七日才進入盛開期，幸運的話，農曆春節到鸞山，還能遇上接近尾聲的梅花。

每年十二月底至隔年一月是台東梅花盛開期，這兩天到延平鄉鸞山村賞梅的民眾卻失望而歸，九成以上梅樹還未綻放，已開花的梅樹也只開了幾朵雪白花朵迎賓。

廣告
  • 延平鄉鸞山梅花花況稀落，不少民眾上山賞花卻撲空。（記者王秀亭攝）

    延平鄉鸞山梅花花況稀落，不少民眾上山賞花卻撲空。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
澎湖白金量少 疑因氣候變遷影響

今年澎湖白金??魠量少價高，遭漁民懷疑為越界中國漁船中途攔截，但澎湖海巡隊表示，??魠魚為表層洄游魚類，中國漁船則是底拖網，漁法不同無法捕捉；漁業單位研判是全球氣候異常、棲地環境變化等因素導致。根據統…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：〈南部〉鸞山梅花 17日才進入盛開期


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.