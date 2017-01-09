〈南部〉鹽埔漁港火燒船 五千萬付之一炬
2017-01-09
〔記者陳彥廷／屏東報導〕停靠在新園鄉鹽埔漁港一家造船廠外水域的「吉穩一六八九號」漁船 ，昨天凌晨突然起火，因船身屬易燃的玻璃纖維材質，火勢一發不可收拾，消防人員花了一番工夫才控制火勢，造價近五千萬元的漁船幾乎付之一炬。
昨凌晨四時左右，準備上架進廠檢修「吉」號漁船，不知何故，突然竄出火苗，船艙內不斷悶燒冒出黑煙，火勢越燒越旺，消防人員趕到後以滅火泡沫灌救，花了數小時才完全撲滅火勢，該CT4噸級「吉」號漁船，光打造船身就要價上千萬元，加上通訊、電達及捕魚設備等，造價近五千萬元，卻沒想到在造船廠前付之一炬，所幸未造成人員傷亡。
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