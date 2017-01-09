〈南部〉夢幻機車牌 台東開放上網競標

2017-01-09

〔記者王秀亭／台東報導〕機車騎士也能上網競標挑好車牌！台東監理站十七日起開放超過四千面普通重型、普通輕型機車車牌，讓民眾上網競標，包括許多車主最愛的夢幻車牌號碼5555、6666、7777、8888、9999等，台東監理站表示，競標牌照號碼分三級，底價從兩千元到三千元，相關競標規定可至監理服務網（http:/www.mvdis.gov.tw）查閱。

17日起競標 19日決標

一般民眾購車時，希望能選個好數字討吉利，以往只有小客貨車、大型重機開放競標車牌，交通部去年底修正公告，開放機車車牌在網路競標，台東監理站為讓機車騎士也能選擇自己喜歡的車牌，遂在十七日首度進行普通重型機車、普通輕型機車共四千三百七十三面車牌上網標牌，預計十九日決標。

台東監理站表示，開放的車牌號碼中，雙號、順號、雙雙對對等，還有帶有諧音一、六、八等數字號碼都是選號的熱門選擇，已預期掀起競標熱潮，而民眾普遍忌諱的四，因諧音似「死」字，在民俗考量下，不編碼。

此次競標牌照號碼分三級，第一級英文字母MJF（5555、6666、7777、8888、9999）的競標底價為三千元；第二級MJF（5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678、6789〉競標底價兩千元，其餘列第三級，競標底價兩千元。

若未能完成競標的車牌，將留在監理站，供日後車主選號、排號之用，民眾如有任何問題，可電話洽詢089-311539轉102鄭先生。