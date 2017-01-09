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〈南部〉台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用

2017-01-09

〔記者李立法／屏東報導〕因應春節激增的旅客運量，屏東新站二期工程預計二週後啟用，民眾屆時進站搭火車將更便利，台鐵並在前站增闢可容納七百部機車的收費停車場，十日起開放使用，站方呼籲機車族別在人行道任意停車，以免被拖吊受罰。

民眾搭車 可直接從前站上月台

民眾目前到屏東新站搭火車須從公勇路的後站上月台，第二期工程除增加一個列車股道方便旅客上車外，民眾也不必再繞到後站，直接從光復路前站上月台，台鐵正加緊趕工，預計在二十三或二十四日啟用，趕在春節前疏運激增的返鄉人潮。

屏東新站啟用一年多來，通勤民眾時常反映停車不方便，唯一可免費使用的新站西側停車場，位置過遠，且只能停放機車，對開車族不便。

新闢機車收費停車場 10日啟用

屏東站長董阿成表示，前站光復路旁已開闢新的機車收費停車場，離車站較近，可容納七百部機車，十日啟用，籲請機車族勿貪一時方便，將機車停在人行道上，以免受罰。

車站西側免費停車場 春節後關閉

董阿成指出，免費停放機車的車站西側停車場，春節過後將暫時關閉，將規劃為可停放汽、機及腳踏車的停車空間，並加快東側停車場的啟用時程，未來汽、機及單車族都有地方停車，但基於使用者付費原則，停車場將採收費方式經營。

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  • 台鐵屏東新站二期工程預計兩週後啟用，新闢的收費停車場，可容納七百部機車。（記者李立法攝）

    台鐵屏東新站二期工程預計兩週後啟用，新闢的收費停車場，可容納七百部機車。（記者李立法攝）

  • 站方籲請機車族別在人行步道停車（右圖），以免受罰。 （記者李立法攝）

    站方籲請機車族別在人行步道停車（右圖），以免受罰。 （記者李立法攝）

  • 車站西側停車場將於春節後關閉。 （記者李立法攝）

    車站西側停車場將於春節後關閉。 （記者李立法攝）

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標題：〈南部〉台鐵屏東新站二期工程 春節前啟用


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