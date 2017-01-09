〈北部〉《小檔案》花蓮三山國王廟 雲林分靈

2017-01-09

花蓮三山國王廟起源於民國廿五年，由市民張燕清自雲林縣三山國王祖廟分靈回花蓮奉祀，原安奉於舊名八螺山（美崙山）山腳下李水宅中，後因信徒眾多，四十五年籌資建廟、四十六年落成，正式定名為「護國宮」。

台灣客家族群所供養的三山國王本為山神，主要由廣東潮州境內三座大山而來，分別是巾山、明山和獨山，經神話傳說而演變成有姓氏、出身由來及保駕有功的「人格神」信仰，包含巾山大王連傑（白臉）、明山二王趙軒（紅臉）及獨山三王喬俊（花臉）。（記者王峻祺整理）