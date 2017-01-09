〈北部〉花市修繕「南伯公北三山」 串連客家信仰
主農里伯公廟 花300萬修設施
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市近十一萬人口，客家族群占了其中三分之一，市公所在民國一○三年爭取到逾三百萬元經費，完成主農里伯公廟信仰空間修繕工程，去年更斥資八百萬元，重新修復三山國王護國宮，預計今年完工後，「南伯公、北三山」的客家信仰空間，將能成為民眾新的聯誼交流場域。
花蓮市客家族群口中的「有明庄」，地理位置主要涵蓋主農里、主安里、主和里等地，位在市區福建街上的福德廟，是當地客庄信仰中心，並將廟裡所供奉的土地公尊稱為「南伯公」，已成為居民聚會、聊天及凝聚社區情感的重要地點，迄今超過一甲子歲月。
民國一○二年花蓮市公所完成「再現客家．客家遊藝．妝點花城」調查報告，並統整出境內客家族群信仰文化，其中為改善「有明庄」南伯公廟老舊破損設施，還透過縣政府向客家委員會爭取到三百卅萬元經費，完成伯公廟修繕計畫。
三山國王護國宮修復 今年完工
二年後市公所再度爭取「北三山護國宮工程」經費，並獲得客委會核定八百一十九萬元補助，經發包決標為六百一十四萬元，已在去年五月二十日正式動工，進行主建築內側擋土牆、歷史溯源牆、複層工藝耐磨地坪、歷史溯源步道及樓梯改善工程。
花蓮市公所表示，護國宮屬東勢風格，結合台中、苗栗客庄廟特色，建築體因時間更迭，經日曬風吹雨淋後，色彩雖然斑駁褪色，但仍保有四十年代客家建築與廟宇的樸質特性。
花蓮市客家諮詢委員鍾寶珠說，護國宮彰顯出東部客家信仰的質樸之美，是花蓮客家廟宇中相當具有代表性的信仰建築物，其中更兼具原鄉風貌，民眾除能了解三山國王廟的歷史溯源，也可找到客家二次移民與開發的艱辛歷程。
市公所表示，北三山工程進度於去年十月進入尾聲，但考量到護國宮公廁不堪使用，已透過變更設計呈送客委會，若核准備查，預計能在卅天內完成所有工程；未來若順利串聯起「南伯公、北三王」二地客家信仰中心，將有助推動花蓮客家生活環境營造計畫的願景。
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標題：〈北部〉花市修繕「南伯公北三山」 串連客家信仰
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