〈北部〉南方澳公幼僅剩2班 今年可望增班

2017-01-09

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港是全國三大漁港之一，早期本地漁船超過兩千兩百艘，經過時代變遷，現在漁船僅剩下八、九百艘，人口更在短時間內迅速減少、外移，議員邱嘉進呼籲縣府將南安國小附設幼兒園增班，讓在地人可以安心育兒，才能緩解外移速度。教育處表示，預定一○六年增班，目前正在規劃。

議員邱嘉進表示，南方澳全盛時期人口數高達六萬人，現在實際居住人口已經剩下不到四千人，人口外移相當嚴重，幼兒園過去曾有七間，兩年前私立幼兒園全數關閉，公立的也僅剩南安國小附設幼兒園兩班，就算想留在本地讀書，也沒地方可讀。

「人口外移要從根源解決，讓幼有所托才能人民安心定居。」邱嘉進說，從幼兒園就沒辦法在本地就讀的話，家長一將小孩的戶口遷出，人就留不住了，一旦學童往外跑，家長也會跟著走，人口外移現象就會越來越嚴重，但是教育處一直沒有調整公立幼兒園的班級數，因此他要求增加附設幼兒園的班級數，否則將帶起連續效應，國中小也會跟著缺學生。

南安國小校長張志弘表示，目前學校附幼設有兩個班級，共六十名學生，因為供不應求，過去常出現家長都要排隊抽籤的情況，以後如果增班，相信對南方澳這邊的家長和小朋友來說都是一大福音，不必再把孩子送到外地，也不必再工作、接送孩子兩頭跑。

教育處代理處長曾秋香表示，目前已經呈報計畫給國教署，申請補助，並且著手朝增班方向規劃，預定一○六學年度加開一班三到五歲的班級，可以再多收三十名學生，而教室還要經過改善，才能符合幼兒園設備標準，現在也在進行教室空間的勘查。