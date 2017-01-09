〈北部〉菜市場小旅行 老外驚呼好玩好吃
2017-01-09
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「走進市場找生活」，方子維與夥伴黃意芳為找回台灣市場的鄉土人情，發起「老外逛市場」的深度導覽活動，第一次開團就讓法國人、美國人驚呼連連，逛著擁有百年歷史的宜蘭菜市場，九層炊、紅龜粿、鹹菜結看得目不轉睛。
方子維和黃意芳從小就在南館市場長大，子維的媽媽在市場賣衣服，意芳家則是賣水果。方子維說，現在年輕人都習慣到超市買東西，放在玻璃櫥櫃裡面的食物雖然感覺很乾淨，卻又冷冰冰，希望透過菜市場小旅行，把市場的故事、人情味找回來，上個月第一次開團，帶著外國人走進市場，深入了解市場文化。
方子維說，民國元年以前就有宜蘭市場存在，直到民國三十多年宜蘭升等為宜蘭市，加蓋、拓寬馬路後，宜蘭市場才被切成南館與北館，兩邊賣的東西也有區別，南館賣比較多魚肉、蔬菜，北館則有較多中藥行和餐館，繁榮時期甚至還有電影院，盛況空前。
「勁好呷！」老外們一邊逛市場，一邊吃鴨賞、蓮霧，還會用剛學的台語說好吃，方子維說，菜市場小旅行的好處，就是看得到又吃得到，尤其他在市場長大，許多親戚都會熱情招呼，外國朋友還能親眼看到製作鴨賞的過程、吃看看鹹菜、豬肉、紅蘿蔔製作的鹹菜結，好吃又好玩。
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