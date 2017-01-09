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〈北部〉兩千人挑戰鎮西堡超馬 上演求婚記

2017-01-09

〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉鎮西堡祖靈之鑰（智）超級馬拉松昨天登場，約二千名跑者一早五點從尖石鄉公所廣場出發，在宛如風景畫的青山綠水中邁步前奔。一對情侶跑者在完賽後，公開下跪上演浪漫求婚記。

這場超馬由尖石鄉公所、十三知路跑協會主辦。尖石鄉長雲天寶說，超馬邁入第四屆，適逢溫泉季，尖石山明水秀，希望藉由路跑賽事吸引全國民眾來尖石旅遊，帶動觀光休閒產業。

馬拉松路線是從竹一二○號縣道接竹六十鄉道，一百公里組跑到鎮西堡部落瞭望台折返，八十公里組在泰岡部落折返，五十四公里組則在田埔部落折返。

不少外國跑者前來挑戰，還有跑友全程打赤腳，有人帶著愛犬、穿夾腳拖上陣，甚至穿旗袍、戴假髮，精心打扮，更有視障人士由親友陪跑，路經民眾都為他加油打氣。

一對情侶因跑步等共同嗜好相知相惜，男主角完賽後拿出一束紅玫瑰花，在親友簇擁和歡呼聲中，下跪向女友告白並求婚「請嫁給我吧！」女主角感動得紅了眼眶，親友紛紛獻上祝福。

主辦單位說，完賽獎牌融合當地泰雅族特色，採紅、黑、白族群色系，以菱形圖騰鑲嵌象徵傳承族群智慧的菸斗，融入部落耆老的智慧，外觀並呈現立體高低起伏，營造出群山雄偉壯麗意象。

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  • 一對參加鎮西堡超馬的情侶跑者，昨在完賽後，公開上演下跪告白的浪漫求婚記，親友歡呼為這對戀人獻上滿滿祝福。（記者廖雪茹攝）

    一對參加鎮西堡超馬的情侶跑者，昨在完賽後，公開上演下跪告白的浪漫求婚記，親友歡呼為這對戀人獻上滿滿祝福。（記者廖雪茹攝）

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