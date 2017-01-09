〈北部〉反制網鴿勒贖 鴿友贈警空拍機
祭通報獎金 還是吃悶虧
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境多山，成為擄鴿勒贖集團犯案的「優勢據點」，網鴿勒贖案件頻仍，贖金從每隻數千元到二萬元不等，受害鴿友遍及全台；鴿友於是提供兩台空拍機給苗警，每台近七萬元，協助警方偵辦，打擊不法。警察局長金浩明說，這兩台空拍機也可運用在山林濫墾、盜伐及群眾事件蒐證，為辦案添利器。
苗栗縣多淺山，也是賽鴿訓練飛行必經路線，擄鴿勒贖集團看準這一點，每年在賽鴿季前在山區架網，當賽鴿成群飛過，還用十字弓朝天空發射綁有亮面彩帶的箭，驚嚇鴿群低飛入網；集團再打賽鴿腳環上電話，以每隻數千元到二萬元不等價碼向鴿主勒贖。
鴿主擔心賽鴿被網無法如期參賽，大多依照指示轉匯贖金；受害人少說數十人，多則達二、三百人，遍及台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南等各縣市。
去年十一月間，苗警在頭屋、造橋、後龍及通霄山區八個點查緝擄鴿集團，救出卅二隻賽鴿及一隻保育類鳳頭蒼鷹，拆除十八具鳥網。警方每年雖積極掃蕩，鴿友團體也曾喊出通報發獎金，但擄鴿勒贖未曾間斷，鴿友徒呼負負。
地面戰難打 拚空中查緝
警方坦言，山林廣大，警力難以「面面俱到」，擄鴿集團還在山路進出口裝置自動感應發報器，或挖坑埋圖釘設陷阱，甚進一步與詐騙集團合流，贖款帳戶都是人頭，增加查緝難度。
一送就兩台 每台近7萬
頭份與通霄警分局近日獲永鴻輪船隊、大炮鴿友會各提供一台高階空拍機，每台要價近七萬元，可攝影也可拍照，最高可升高至距離地面五百公尺，半徑最遠可飛七公里。
金浩明昨天到頭份警分局了解空拍機操作，他說，網鴿案件層出不窮，有了空拍機，加上過往的人力望遠、實地蒐證，更有利偵查，還可運用在山林濫墾、盜伐及群眾事件蒐證。
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標題：〈北部〉反制網鴿勒贖 鴿友贈警空拍機
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