〈北部〉竹縣營養午餐自費 不參加可帶便當
下學期起不再免費
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣國中、小學自下學期開始，學校營養午餐從原本幾乎免費（僅收非基改食材每餐五元）改由家長全額負擔。縣府教育處說，收費將維持現行標準，並請各校展開調查，家長可以選擇參加與否，不參加者可改為自己帶便當或由家人親送。經濟弱勢家庭學生，仍由政府全額補助。
縣府教育處說，國中、小學下學期預定二月十三日開學，已行文各校調查營養午餐用餐人數。要參加的學生，餐費維持現行收費標準，另外每學期繳交基本費四百元及燃料費一百六十元，基本費是用於修繕廚房設備等午餐相關事宜。
因此，國小每人每餐三十七元，預計一學期三千五百五十二元，連同基本費和燃料費共四千一百一十二元。
國中每人每餐四十元，預計一學期三千八百四十元，連基本費和燃料費共四千四百元。
教育處說，家長選擇不參加營養午餐的話，可親送便當到學校警衛室或讓孩子帶便當，使用學校蒸飯設備，每學期收取燃料費一百六十元。
教育處說，全縣國中生有一萬五千九百零四人，國小生有三萬四千五百八十九人，營養午餐改由家長全額自付後，一年可節省三．二六億元；弱勢學生共約二千五百人，每年補助約一千九百零四萬元。
免費教科書也喊卡
此外，新竹縣公立國中、小學免費教科書政策，自下學期開始也喊停，改由家長自付。
教育處表示，國小教科書每學期收取三百三十元到五百八十元；國中每學期收取六百三十元到七百九十元，實際金額以當年度版本為準。經濟弱勢家庭學生，仍維持政府全額補助。
經濟弱勢全額補助
經濟弱勢家庭包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故以及經導師家庭訪視認定（如父母非自願性失業一個月以上、無薪休假及任一方身障等家庭經濟困難者）等四類。
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