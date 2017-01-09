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〈北部〉愛心待用餐2年 逾2萬人次吃過

2017-01-09

大溪廣播電台發起 18店響應

〔記者陳昀／桃園報導〕大溪廣播電台一○三年起發動「愛心待用餐」，全市有十八間店家響應，兩年多來提供逾兩萬人次餐點。電台昨天於桃園區文昌公園寒冬送暖，提供近兩千份熱食與物資給需要民眾，副市長王明德前往頒發感謝狀給店家。

大溪廣播電台董事長凃進益表示，成立愛心待用餐是希望協助生計困頓的民眾，有尊嚴的度過經濟不便的日子，也減少因飢餓、貧窮造成的不幸事件。響應的十八間店家在門口貼上「愛心待用餐」標示，讓需要的民眾辨識。

昨再提供近2千份熱食物資

他說，昨天的寒冬送暖完全沒有募款，都是十八間店家的義舉，且有近百名志工響應協助，令人感動。

王明德表示，社會福利除了靠市府推動，社會善心人士的協助也很重要，感謝大溪廣播電台及愛心店家，讓社會上的緊急救助網更完善，也希望更多人共襄盛舉。

在桃園區同安街賣扁食的楊小姐表示，她原本就提供愛心待用餐，得知電台發起後希望能廣為宣傳而加入，希望讓需要的朋友不會感覺有壓力。

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  • 十八間店家主動提供近兩千份的熱食及物資給需要民眾享用，現場大排長龍。（記者陳昀攝）

    十八間店家主動提供近兩千份的熱食及物資給需要民眾享用，現場大排長龍。（記者陳昀攝）

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標題：〈北部〉愛心待用餐2年 逾2萬人次吃過


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