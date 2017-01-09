〈北部〉遭疑介入社大標案 桃市教局長自清

2017-01-09

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園社區大學（桃園區）昨天在國立桃園高中舉行期末成果展，已承辦桃園社大十年的濟世功德協進會提出質疑說，三月開始的新學期起，桃園社大將由得標的開南大學接手，而市府教育局長高安邦曾是開南大學校長，懷疑有政治力介入。

高安邦自清說，社大標案的評選委員是從行政院公共工程委員會名單抽籤選出、評選過程由政風室全程錄影，他絕無干涉。

桃園社區大學校長彭宣鳳表示，濟世功德協進會承辦桃園社大十年來，開設超過八千門課程、學員累計逾十萬人次，辦學成果亮眼，但即將由沒有社大經驗的開南大學接手，濟世功德協進會將轉往蘆竹社大（龜山、蘆竹、大園）開課，擔心會因此流失經營多年的學員。桃園社大主祕姜芯蕙更說，高安邦曾是開南大學校長，桃園社大由開南大學接手，令人質疑是否有政治力介入。

與會的市長鄭文燦現場回覆彭宣鳳的擔憂表示，會請教育局依照社大的傳統及教育資源進行區域微調，評估能否劃分桃園區的部分區域，交由濟世功德協進會將負責的蘆竹社區大學開課。

對於被懷疑介入，高安邦表示，八所市民大學自一○六學年度起併入社區大學，標案因此變得競爭，開南大學有承辦市民大學的經驗，標案評選絕對公平；此外，因標案已經簽約，將與法務局商議契約內容，才能決定是否微調社大開課區域。