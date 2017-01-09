〈北部〉青埔非「鬼城」 鄭文燦：下階段發展重心
2017-01-09
將加強公共建設
〔記者李容萍／中壢報導〕桃園青埔地區建案推案量大，餘屋過多造成房價直直落，去年底曾有個案售價跌到「一字頭」，一度被房產人士戲稱為「鬼城」。對此，市長鄭文燦不以為然表示，市府會加大力度進行青埔的公共建設，打造青埔為進步指標的新興城市。
鄭文燦昨天前往中壢區青埔公七公園參加國際扶輪社3500地區桃園、中壢分區合辦的植樹活動時表示，青埔有高鐵站與捷運站，目前已有華泰名品城進駐，而日本西武集團旗下的橫濱八景島公司與國泰人壽合作投資的「桃園水族館」，也預定今年動工，三年後完工，附近也將興建影城及多家觀光飯店，發展可期。
鄭文燦說，市府規劃在青埔設立市立美術館、橫山書法公園、橫山書法美術館、會展中心等，而「亞洲．矽谷計畫」與「桃園航空城」計畫也都以此為中心，青埔將是桃園下一個階段的發展重心，代表著桃園的進步指標，未來也將成立亞洲創新研發人才交流中心。
鄭文燦表示，機場捷運即將通車，青埔將成為兼具機場、高鐵、高速公路和捷運四線串連的重要基地；高鐵站前廣場去年初舉辦台灣燈會，今年四月英國搖滾天團「酷玩樂團」（Coldplay）也將在此舉行亞洲巡迴演唱會。
與會的中壢區長林香美表示，公所提供高鐵站前腹地廣大的青埔公七公園作為植樹地點，剛種下的三百多棵綠樹，以春夏秋冬大型落葉喬木為主，有櫻花、阿勃勒、落羽松等，將會有令人耳目一新的綠美化成果。
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