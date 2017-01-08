〈南部〉獲選歷史名人故居》黃清舞故居「遂園」 掛牌

2017-01-08

〔記者楊金城／將軍報導〕擁有七十三年歷史的將軍區黃清舞故居「遂園」，現已改為方圓美術館，獲選為台南市歷史名人故居，昨由市長賴清德、黃清舞的二媳婦黃林守真、文化局長葉澤山、方圓美術館館長林振豐等人舉行掛牌儀式暨「遂園風華」影像紀錄展開幕，地方歡慶。

將軍首屆鄉長 也是醫生

文化局將南市歷史名人分為藝文、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等七大類，目前列有一百八十五人，並已完成歷史名人網頁建置。賴清德表示，未來在永康的市圖總館，也會設立歷史名人堂。

黃清舞故居是第十五處南市名人故居掛牌，也是今年第一處掛牌的故居。賴清德說，列名南市政治類歷史名人的黃清舞，號「遂園」，既是醫生、又是政治家，並精熟司法和音樂，是將軍的傳奇人物；他在家鄉懸壺濟世，救人無數，名重一時。戰後他擔任國民政府地方接收委員，官派將軍鄉首屆鄉長，共當選五屆將軍鄉長，但仍於公暇持續行醫，任內極少出席宴會，以免延誤看病救人，鄉里傳為美談。黃清舞擅長書法、精通音律，藏書豐富，才華洋溢、學養俱佳，風範值得後人學習。

變身美術館 賦予新生命

黃清舞的遂園建於一九四四年，林園宅第的建築風格中西合璧。八年前，出身將軍的企業家林振豐，因不忍黃清舞故居被拆除，購買後整修成立方圓美術館，開放參觀，為老建築賦予藝術新生命。

八十四歲耆老、康那香董事長戴榮吉小時候曾被黃清舞看診過，他說，黃清舞藏書豐富，被喻為北門區的圖書館。

黃林守真回憶道，公公視她為女兒，十分疼愛。配合故居掛牌，方圓美術館即日起舉辦「遂園風華」影像紀錄展，展出老鄉長黃清舞及遂園的珍貴老照片一百多幀。