〈南部〉台南首座》永華運動中心動土 明年三月完工
2017-01-08
首創各場館獨立、可個別使用
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南首座室內複合式運動中心「永華國民運動中心」昨動土，市長賴清德宣告明年三月完工，打破運動中心集結同一棟建築體的格局，首創各場館獨立、可個別使用，並有空氣槍射擊項目設施。
占地近三千平方公尺 總經費3.4億
永華國民運動中心位於台南生活美學館南側「體三」用地，占地約兩千九百七十六平方公尺，總工程經費三．四億元，教育部體育署補助兩億元，規劃三棟地下一層、地上三層的立體運動「村落」，打破傳統運動中心集結於同一棟建築物的格局。
賴清德表示，國民運動中心其實是中央力推政策，但因南北氣候不同，運動習慣也有很多不同，為了解決這些問題，體育署要求一定要先找到ＯＴ廠商才願意補助，加上要有台南在地特色，所以多花了點時間，終於能在昨天動土。
提供平價消費 高品質設施服務
賴清德也感謝體育署副署長王水文為家鄉盡心力，以及南市體育總會理事長劉福財的支持，加上建築師石昭永團隊設計與永青營造公司合作，引進專業管理資源，提供平價消費、高品質設施服務。
教育局表示，運動中心各場館獨立，可降低單項運動賽事舉辦時人潮壅塞的情形。設施包括游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、桌球場，特色設施則有空氣槍射擊；結合北側綠地廣場，有空中步道系統，形成一座都會區立體空中花園，串聯錯落的建築量體，塑造許多可供民眾戶外活動的小平台，滿足各種年齡層，創造各種活動的無限可能。
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