2017-01-08

座談會是年金改革的必要過程？

不舉辦分區座談，年金改革就不合法、違憲？

如同日本食品輸入台灣一樣，一舉辦座談會，又是黑衣人又是火爆、暴力、衝撞的場景一再地上演，無日無之。

座談會連續下來，明顯就是要塑造朝野對戰，舞台就是這兒。

行政院記者會上那些排排坐面對媒體的大官兒，竟然還要一直地辦座談會？打不怕？嫌社會太安逸，還是要製造衝突然後妥協求進步？會嗎？

古有明訓：「殷鑑不遠」，可是，新政權這些官兒有待過社會底層，或是學校畢業就當民代的助理然後當首長機要，再隨著主子升天？以為，處理眾人之事跟寫文宣稿一樣？

不回頭看歷史，不反省，不懂人性，脫離現實，怎麼搞政治呢？怎樣國泰民安、家和萬事興？

座談會有啥作用？看當前的事端多因之而起，動盪、對立、幹架，就是要影響決策。

換黨執政了，可是成員不變耶，都是蛋頭，不食人間煙火！（資深記者黃明裕）