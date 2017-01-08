〈南部〉南區年金改革座談 鹽埕區今交管

2017-01-08

〔記者黃良傑／高雄報導〕南區年金改革座談會今午於鹽埕區高雄國際會議中心舉行，場外還有監督年金改革行動聯盟發起的集會抗議，屆時鹽埕區將進行交通管制，民眾應改道行駛，避免造成嚴重塞車。

警籲退休前輩別為難現職

南區分區年金改革座談會，今日在高雄國際會議中心登場，雖有許多退休官警前輩熟面孔抗議，但警方不敢輕忽，但基層員警盼「退休前輩不要為難現職員警」，呼籲大家理性、平和。

交通管制區域與時段如下：

一、一月八日十時至十九時，管制、封閉部分道路，禁止所有車輛進入，請用路人提早改道，包括（一）中正四路（東自新興區河東路，西至鹽埕區大勇路），（二）鹽埕區大公路（東自大勇路，西至鹽埕街），（三）鹽埕區大勇路（北自富野路，南至大仁路）。

此外，八日當天高雄國際會議中心地下停車場不開放停車，小型車需就近停放鹽埕立體停車場（大仁、大智路口）或合發立體停車場（中正、自強路口），再步行前往國際會議中心會場。

至於大客車將管制統一停於香蕉碼頭捷興一街大客車停車場，或成功路新光停車場。

警方預估近千人湧入陳抗熱區，呼籲民眾多加利用捷運，可在鹽埕站下車，至於騎、開車民眾請配合警方交管，必要時提前改道行駛，以減少交通管制所造成之不便。