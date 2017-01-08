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〈南部〉居服員假日加班費 衛福部補助

2017-01-08

因應一例一休 服務不中斷

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市接受居家服務人數有七千多人，一例一休上路後，民眾擔心假日居家照顧服務受影響，社會局昨表示，居服員假日出勤的加班費，衛福部已同意補助，以確保居家服務不中斷，並保障居服員應有的權益。

高市社會局委託民間卅二家民間居家照護機構，執行居家服務照顧，針對家中失能長輩與身心障礙者，由居服員到家中協助日常生活照顧，包括餵食、洗澡、如廁等。高市居服員人數約一千六百人，每個月使用居家服務人數則達七千多人，均為全國之冠。

一例一休新法上路後，居服員假日得休假，民眾因此擔心假日的居家服務受影響，社會局副局長葉玉如表示，一例一休上路後，居家照護機構增加的人事成本，衛福部已發文通知，週六、日為居服員原定休息日，如需提供服務，依規定應給的額外加班費，衛服部同意補助，以確保假日的居家服務不中斷。

提升待遇 補助交通津貼

另外為提升居服員薪資水準及工作待遇，除了額外加班費外，居服員往返不同案家的交通時間，也補助交通津貼，當月服務時數達一百卅小時以上，每人每月補助轉場交通津貼五千元，最高補助十二個月；當月服務時數達九十小時以上未滿一百卅小時者，每人每月補助轉場交通津貼三千五百元，最高補助十二個月。

為鼓勵居家服務人力投入原鄉、離島及偏遠地區，也調高照顧服務員交通費每人每日最高補助一百五十元，每月最高補助三千元。

對於投入營運的居服機構，可能多增加支付居服員加班費、特別休假薪資、在職訓練薪資等必要支出費用，也將調高居服機構營運費一萬六千元至二萬四千不等。

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