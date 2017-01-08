〈南部〉台東外海有水龍捲？氣象站：局部下大雨

2017-01-08

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市徐姓民眾昨天上午開車經南迴公路，發現遠方外海海面到天空有兩、三條「長柱」，PO臉書請朋友釋疑，結果有多人直說是水龍捲，台東氣象站主任林榮仁說，昨天台東天候穩定，水柱是外海局部下大雨所致，這種景象在冬天看到是運氣。

徐姓民眾說，昨天上午九時許走南迴公路，從金崙到大武一路上只要往海面看去，見到遠方有多條水柱，且都固定在同一地點，沒有移動，也沒消失，好奇心驅使下，停車拍照、研究，還是不知所以然，便PO網問人，因為南迴地區偶有聽聞水龍捲，多數人認為是水龍捲。

林榮仁指出，水龍捲是在天氣不穩定、熱對流旺盛，加上足夠水氣可提供動能等條件下，才會生成，且水龍捲會移動，並非固定在同一地點，若在台東外海生成，多半觸碰陸地後便會消散。

不過，台東地區昨天為副熱帶高壓天氣型態，高溫加上吹東南風，局部對流速度加快，海面水氣快速凝結，而形成部分地區下大雨，此一情形發生在海面上，從遠方看去便會覺得外海有一條條水柱。

林榮仁進一步說明，這種情形多半在夏季較為常見，但其生成速度快，生命期也短，因而在冬天看到需要運氣，可遇不可求，今天東北季風將南下，生成海面局部大雨的條件也就消失，氣溫也會逐漸下降。