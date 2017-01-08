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〈南部〉史前館增科技設備 互動好好玩

2017-01-08

〔記者張存薇／台東報導〕智慧暢遊台灣史前文化博物館，互動樂趣多！

史前館獲中央補助四千一百萬元經費，建構智慧型博物館，除了電子票券系統，也新增「史前館行動導覽」APP，民眾下載後參觀時就可隨時聽解說，此外，自然史、史前史與南島民族三大主題區近四也新增加科技體驗或互動設施，從展廳入口處即增加了觸控式史前館簡介說明螢幕。

一進入自然史展廳，則有台灣島互動投影設備，史前館指出，這是利用光雕投影技術結合動畫影像，讓民眾可以選取不同年代的按鍵、了解台灣島如何經過板塊擠壓而誕生。

靠近腳印光影 可聽動物叫聲

而史前動物區域原本即展出淮河象、劍齒象等八種史前動物模型，除了造型栩栩如生，民眾跟著光影腳印靠近，就可聽到這些動物的模擬叫聲，很有臨場感，而接下來也有模擬古加羅湖生態的「霧林」動畫，讓民眾觀察黑夜到白天、白天到清晨等動植物變化，投影中包括五十六種動、植物，讓民眾體驗搜尋的樂趣。

3D掃描 紋面就可標示臉上

在南島民族展區部分，有十六族原住民族群族人投影說明自己的文化，很逼真，而紋面互動區則利用3D掃描遊客臉部特徵，再把紋面標示於臉上，還可以把影像以電子郵件寄給自己收藏。史前展廳則可讓遊客上鏡頭當史前人，變身成史前文化的一部分，十分有趣。

林姓參觀民眾說，原本以為史前館只有靜態展示，沒想到又這麼多好玩的設備，感覺和史前文化更接近了，小朋友也玩的很開心。

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  • 民眾接近劍齒象，就可以聽到模擬叫聲。（記者張存薇攝）

    民眾接近劍齒象，就可以聽到模擬叫聲。（記者張存薇攝）

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