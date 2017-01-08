〈南部〉屏東里港有機菜園 弱勢居民安心吃

2017-01-08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕里港鄉中和村地處偏遠，老年人口比例高，環宇國際文教基金會去年起進駐服務，與里港鄉社會關懷協會合力服務銀髮族，最近還開闢一處愛心有機菜園，除了是社區關懷據點用餐食材外，也供應低收入戶，讓居民省下開銷。

環宇文教基金會 設服務站

中和村人口數一千餘人，六十五歲以上有一百多人，青壯年多外出工作，社區多為老人、小孩，於是引進社會資源，去年九月環宇國際文化教育基金會在里港設立服務站，與里港鄉社會關懷協會合作，一起服務社區老人，並成立弱勢兒童課輔班，每週一到週五放學後陪伴小朋友。

民眾提供自家土地當菜園

社區照顧關懷據點每週四聚會，安排銀髮族健康講座、運動休閒活動，中午團體用餐，有四十位長者參與，接受服務的潘張業十分感動，提供自家土地當菜園，在地的金峰生物科技公司董事長溫峰昌則贊助發酵過的雞糞做有機質肥料，二十位志工每天齊聚整地，以不施農藥方式耕作。

如今四、五十坪的園裡種滿玉米、地瓜葉、高麗菜、小白菜及大陸妹，志工笑說，算來算去只有蔬菜種子是花錢買的，現在即使菜價上漲，也不必擔心，可以為關懷據點省下大筆開銷，而安全的蔬菜保證長輩吃得安全。

將尋覓更多農地擴大種植

里港鄉社會關懷協會理事長蔡國龍表示，最近蔬菜陸續採收，部分提供社區照顧關懷據點的午餐，也支援低收入家庭，未來將尋覓更多空閒農地擴大種植，以分享給更多弱勢戶，現在社區長者只要有空，就會到菜園澆水，把種菜當成休閒運動，令人感動。