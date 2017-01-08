| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏東里港有機菜園 弱勢居民安心吃

2017-01-08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕里港鄉中和村地處偏遠，老年人口比例高，環宇國際文教基金會去年起進駐服務，與里港鄉社會關懷協會合力服務銀髮族，最近還開闢一處愛心有機菜園，除了是社區關懷據點用餐食材外，也供應低收入戶，讓居民省下開銷。

環宇文教基金會 設服務站

中和村人口數一千餘人，六十五歲以上有一百多人，青壯年多外出工作，社區多為老人、小孩，於是引進社會資源，去年九月環宇國際文化教育基金會在里港設立服務站，與里港鄉社會關懷協會合作，一起服務社區老人，並成立弱勢兒童課輔班，每週一到週五放學後陪伴小朋友。

民眾提供自家土地當菜園

社區照顧關懷據點每週四聚會，安排銀髮族健康講座、運動休閒活動，中午團體用餐，有四十位長者參與，接受服務的潘張業十分感動，提供自家土地當菜園，在地的金峰生物科技公司董事長溫峰昌則贊助發酵過的雞糞做有機質肥料，二十位志工每天齊聚整地，以不施農藥方式耕作。

如今四、五十坪的園裡種滿玉米、地瓜葉、高麗菜、小白菜及大陸妹，志工笑說，算來算去只有蔬菜種子是花錢買的，現在即使菜價上漲，也不必擔心，可以為關懷據點省下大筆開銷，而安全的蔬菜保證長輩吃得安全。

將尋覓更多農地擴大種植

里港鄉社會關懷協會理事長蔡國龍表示，最近蔬菜陸續採收，部分提供社區照顧關懷據點的午餐，也支援低收入家庭，未來將尋覓更多空閒農地擴大種植，以分享給更多弱勢戶，現在社區長者只要有空，就會到菜園澆水，把種菜當成休閒運動，令人感動。

廣告
  • 里港鄉中和社區愛心有機菜園匯集各界善心。（圖由環宇國際文教基金會提供）

    里港鄉中和社區愛心有機菜園匯集各界善心。（圖由環宇國際文教基金會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
南區年金改革座談 鹽埕區今交管

南區年金改革座談會今午於鹽埕區高雄國際會議中心舉行，場外還有監督年金改革行動聯盟發起的集會抗議，屆時鹽埕區將進行交通管制，民眾應改道行駛，避免造成嚴重塞車。警籲退休前輩別為難現職南區分區年金改革座談會…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：〈南部〉屏東里港有機菜園 弱勢居民安心吃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.