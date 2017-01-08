〈台北都會〉談內科發展扯桃園 柯發言又惹議

2017-01-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市都計委員會去年七月中旬通過「內科二．○」三項都市計畫案，打造新型態科技產業聚落，柯文哲前天出席「二○一七內科之夜聯歡晚會」時，談到新政府在桃園也有性質類似的亞洲矽谷計畫，竟口出「要內湖、南港吃剩下的才輪得到桃園」言詞，隔天更以「飽和之後就會往成本比較低的地方移動」解釋，失言風波又添一樁。

昨天柯文哲出席動物園活動後再談此事，他表示之前國發會副主委到北市府演講時，便有聊到此事，並指「我們都很清楚內科二．○的產業發展優勢還是遠大於桃園」，柯認為廠商還是會以南港、內湖優先，不過「飽和之後就會往成本比較低的地方移動」。

柯文哲進一步解釋，目前還在思考如何讓內科二．○發揮更大的效益，坦言有些投資計畫仍在準備，但最近也會到行政院和科技政委討論，柯指出，「二．○計畫包括資通訊跟生技，但要怎麼展開，將是台北市政府今年下半年的主力計畫」。他也再次談到，前兩年施政重心都在西區，等今年世大運結束，以南港為中心的東區門戶計畫就會開始。

對於失言會否引發桃園人反彈，柯文哲沒正面回應，僅表示「經濟問題還是經濟解決，廠商也會去計算投資效益」，再次強調內科有產業聚落優勢，仍然是台灣投資效益最高的地方，「等飽和之後就會擴展出去，所以才會有首都生活圈的概念。」