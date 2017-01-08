| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相

2017-01-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接來自波蘭的重量級新成員、十八歲雄性金剛猩猩「迪亞哥」，北市動物園昨天在非洲區舉辦金剛猩猩「迪亞哥」、「寶寶」相見歡記者會，正式跟民眾見面，也讓「迪亞哥」和動物園的金剛猩猩前輩「寶寶」碰面，市長柯文哲特地帶來新鮮蔬果、毯子等伴手禮，希望讓「迪亞哥」可以更快適應移民生活。

柯文哲說，動物園金剛猩猩「寶寶」等卅年才有夥伴，也因為人類過度開發和擴張，影響金剛猩猩的原生棲息地，希望藉此讓民眾了解重視環保和保育動物的觀念。

動物園解釋，金剛猩猩在野外所遭遇的困境，像是現代人對於３Ｃ產品需求量龐大，但卻未必知道手機、平板中的稀有金屬，絕大多數正是開採自金剛猩猩位於非洲剛果的棲息地。

動物園藉機呼籲民眾，若能落實３Ｃ產品的回收，將產品內的稀有金屬再利用，就能降低對稀有金屬的需求，進而減緩對自然環境的破壞，用具體行動來保護金剛猩猩。

動物園說，在長期的努力下，終於獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會（Gorilla EEP）的認可與協助，去年底把「迪亞哥」由波蘭歐普勒（Opole Zoo）動物園調度來台，與園內的明星動物金剛猩猩「寶寶」比鄰而居，凸顯台北動物園參與國際金剛猩猩保育計畫的重要初步成果。

廣告
  • 台北市立動物園在去年底將18歲的雄性金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭調度來台。（記者黃耀徵攝）

    台北市立動物園在去年底將18歲的雄性金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭調度來台。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物園 台北市動物園 猩猩 迪亞哥 金剛
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
議員批「還債市長」 北市府：預算多編20億

台北市長柯文哲自稱「還債市長」，上任兩年為北市償還債務逾三百億元。但市議員王世堅發現，市府扣除兩年來依法編列的還債預算一三二億元，其他一六八…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：〈台北都會〉北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.