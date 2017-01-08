〈台北都會〉北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相

2017-01-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接來自波蘭的重量級新成員、十八歲雄性金剛猩猩「迪亞哥」，北市動物園昨天在非洲區舉辦金剛猩猩「迪亞哥」、「寶寶」相見歡記者會，正式跟民眾見面，也讓「迪亞哥」和動物園的金剛猩猩前輩「寶寶」碰面，市長柯文哲特地帶來新鮮蔬果、毯子等伴手禮，希望讓「迪亞哥」可以更快適應移民生活。

柯文哲說，動物園金剛猩猩「寶寶」等卅年才有夥伴，也因為人類過度開發和擴張，影響金剛猩猩的原生棲息地，希望藉此讓民眾了解重視環保和保育動物的觀念。

動物園解釋，金剛猩猩在野外所遭遇的困境，像是現代人對於３Ｃ產品需求量龐大，但卻未必知道手機、平板中的稀有金屬，絕大多數正是開採自金剛猩猩位於非洲剛果的棲息地。

動物園藉機呼籲民眾，若能落實３Ｃ產品的回收，將產品內的稀有金屬再利用，就能降低對稀有金屬的需求，進而減緩對自然環境的破壞，用具體行動來保護金剛猩猩。

動物園說，在長期的努力下，終於獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會（Gorilla EEP）的認可與協助，去年底把「迪亞哥」由波蘭歐普勒（Opole Zoo）動物園調度來台，與園內的明星動物金剛猩猩「寶寶」比鄰而居，凸顯台北動物園參與國際金剛猩猩保育計畫的重要初步成果。