〈台北都會〉北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相
2017-01-08
〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接來自波蘭的重量級新成員、十八歲雄性金剛猩猩「迪亞哥」，北市動物園昨天在非洲區舉辦金剛猩猩「迪亞哥」、「寶寶」相見歡記者會，正式跟民眾見面，也讓「迪亞哥」和動物園的金剛猩猩前輩「寶寶」碰面，市長柯文哲特地帶來新鮮蔬果、毯子等伴手禮，希望讓「迪亞哥」可以更快適應移民生活。
柯文哲說，動物園金剛猩猩「寶寶」等卅年才有夥伴，也因為人類過度開發和擴張，影響金剛猩猩的原生棲息地，希望藉此讓民眾了解重視環保和保育動物的觀念。
動物園解釋，金剛猩猩在野外所遭遇的困境，像是現代人對於３Ｃ產品需求量龐大，但卻未必知道手機、平板中的稀有金屬，絕大多數正是開採自金剛猩猩位於非洲剛果的棲息地。
動物園藉機呼籲民眾，若能落實３Ｃ產品的回收，將產品內的稀有金屬再利用，就能降低對稀有金屬的需求，進而減緩對自然環境的破壞，用具體行動來保護金剛猩猩。
動物園說，在長期的努力下，終於獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會（Gorilla EEP）的認可與協助，去年底把「迪亞哥」由波蘭歐普勒（Opole Zoo）動物園調度來台，與園內的明星動物金剛猩猩「寶寶」比鄰而居，凸顯台北動物園參與國際金剛猩猩保育計畫的重要初步成果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
議員批「還債市長」 北市府：預算多編20億
台北市長柯文哲自稱「還債市長」，上任兩年為北市償還債務逾三百億元。但市議員王世堅發現，市府扣除兩年來依法編列的還債預算一三二億元，其他一六八…
網友回應
熱門新聞
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 專家：購買者為滿足性想像
- 學精油spa重新開始 楊伊湄月薪不到22K
- 好心收留流浪漢 他竟放火燒她家
- 台塑化明起柴油漲1角 汽油持平
- 川蔡會破局？ 川普團隊稱不會與蔡英文會晤
- 他力挺武力反制遼寧艦 「讓中國從此閉嘴」
- 璞園主題日 球場變制服店
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 藍又時自然就好 懶理整形酸語
- NBA》魏少瘋狂大三元 雷霆終止三連敗
- 施易男母當年為愛偷生 「未披婚紗」一輩子遺憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chunghwa Post to switch bikes for electric scooters
- 《強勢回歸中職》失憶人翻身 增菘瑋奔富邦
- 嘉莉費雪百憂解 大藥丸裝骨灰
- 台灣東部海域凌晨4.3地震 最大震度3級
- 1例1休旺餐飲 老麵店生意好到爆
- 航班、飯店被親中團體掌握 黃之鋒：非常奇怪
- 大福彩摃龜
- 公牛力拼3連勝 今日轉播與賽事預告
- PIKO太郎新歌再玩水果梗！「柳橙汁」成新歡
- 達卡拉力賽因天候不佳暫停比賽
- 復合有望？蜘蛛人搭肩艾瑪史東
- 《星期專論》蔡總統可以再大膽一點
- 自由廣場》政府企業不必火車對撞
- 台東梅花遲到 農曆春節還有機會賞梅
- 三星宣布：最新穿戴裝置可支援iPhone
- 葡萄牙民主之父逝世 前總統索亞瑞斯享壽92歲
- 丁文琪自爆升格人妻 幫林宥嘉催票
- 頭寮謁陵 吳敦義打經國牌
- 核二廠燃料束破損 原能會說在安全範圍
- 人物側寫》詹啟賢的奇幻之旅
- 自由廣場》德國老闆不怕一例一休
- 這張牽手照感動萬人 背後故事讓網友淚崩
- 13歲愛女想嫁小賈 男星嗆：Over My Dead Body！
- 吳敦義明天誓師 換柱再起！
- 【藝文短訊】林水福談谷崎潤一郎
- 朵朵小語 接受你自己
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分