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〈台北都會〉北市》去年12月資遣增5成 批發零售最多

2017-01-08

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市勞動局公布「勞動環境與就業市場」統計數據，發現北市去年十二月通報資遣的公司與人數，比起十一月增加一九八家及一四七九人，通報資遣人數增幅高達五成，以行業別分析則是批發零售業資遣人數最多。

勞動局表示，十二月資遣通報的事業單位家數為一九二二家、資遣人數四四七六人，比十一月增一九八家且增幅達十一．四九％，資遣人數增加一四七九人，增幅更高達四十九．三五％；與一○四年同月相比較，資遣家數則增一五五家、增幅八．七七％，資遣人數增七一八人、增幅十九．一一％，可謂一年比一年慘。

十二月通報資遣事業單位以批發零售業六一六家、佔卅二．○五％最多，其次資訊及通訊傳播業通報二七一家增幅十四％，再者為專業、科學及技術服務業通報一八六家佔十％、製造業一三六家佔七％。

大量解雇勞工部分，通報家數為十家，受影響勞工人數為五○一人，相比十一月同時有復興航空、國民黨大量解雇，減少二三○二人；解雇最多人的行業為批發零售、電子購物及郵購業。

全年逾6000家公司結束營業

景氣不好，公司連連倒閉也連帶造成勞工失業。一○五年台北市申請公司解散、撤銷或廢止的就有六三○○多家，解散最多的是批發及零售業、製造業；北市產業發展局解釋，批發及零售業包括一般生意買賣和小吃店，創立門檻低但卻競爭激烈，無論是新設立或是解散都是每一年最多的行業。

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  • 興航第五次勞資協商再度破局，資方表示僅願意依《大量解雇勞工保護法》付資遣費，拒絕給工會額外補償。（記者張凱翔攝）

    興航第五次勞資協商再度破局，資方表示僅願意依《大量解雇勞工保護法》付資遣費，拒絕給工會額外補償。（記者張凱翔攝）

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