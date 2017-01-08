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〈台北都會〉議員批「還債市長」 北市府：預算多編20億

2017-01-08

〔記者郭逸、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲自稱「還債市長」，上任兩年為北市償還債務逾三百億元。但市議員王世堅發現，市府扣除兩年來依法編列的還債預算一三二億元，其他一六八．六七億元來自中央修改土地增值稅、遺贈稅，超收一五○億元，以及富邦股利十八．六七億元，還債的錢全都不是「柯政」省下的錢，王怒批：「多收錢依法還債，有什麼好說嘴？」

北市府副發言人劉奕霆表示，超收稅額確實用來還債，市府仍以清償債務為目標，虛心接受議員提出的意見。財政局長陳志銘說明，市府結清決算後，多出的錢會編列在下兩個年度的預算，例如柯市府第一年、二○一五年省下的七十八億元，挪用為二○一七年的預算，今年依法編列明年的還債預算，將從六十六億元提升至八十六億元，就是市府省錢的成果。

王世堅調閱資料發現，柯文哲上任兩年來，確實為北市償還債務三○○．六七億元，但市府每年依法須編列六十六億元預算還債，兩年來編列一三二億元，另包括已簽辦的一六八．六七億元，來自中央調整土地增值稅及遺贈稅的稅制，市府超收一五○億元，以及正在簽辦中的超收遺贈稅、富邦股利共十八．六七億元，全都不是「柯政」省下的錢。

「多收的錢不拿來還債，難不成要放口袋？」王世堅說，市府多收市民的稅金，理所當然用來還債，「有什麼好說嘴？」陳志銘補充說明，柯文哲首任節省預算高達七十八億元，去年使用預算尚未結算，但數目差不多，將用在還債或建設。

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  • 台北市議員王世堅（記者陳志曲攝）

    台北市議員王世堅（記者陳志曲攝）

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