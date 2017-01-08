〈台北都會〉北農被搜索 柯：問題齊爆一次解決

2017-01-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕去年菜價飆漲引發民怨，行政院長林全要求相關單位查菜蟲，台北地檢署六日大動作搜索北農公司與涉案人員共十二處所，約談北農人員等八人到案，週一也會約談北農總經理韓國瑜，北農常董陳益宗也遭檢舉用劣質品賣給北農。對此，市長柯文哲昨天放話，他當台北市長，會讓所有問題一起爆出來，再做根本的解決。

北農放話怠工 柯酸言回擊

儘管政治面依舊鬥得火熱，但市場上並未受到太多影響，第一果菜批發市場昨正常運作，連日下跌的菜價因逢週末買氣不佳，價格稍有回升。承銷商與擺攤業者大多對高層操控並不瞭解，也沒太多關心，但因台北農產企業工會抗爭，多了怠工導致市場停擺隱憂。一名承銷商說，只聽說北農工會要再找時間開會討論，但不知道狀況如何，只希望年前做生意的重要關頭，不要受到不明的政治影響。

柯文哲昨出席動物園活動時指出，農產公司的目的在於提供品質好、價格合理的農產品，政治上常會鬥來鬥去，但不該影響台北市民的民生，他強調「這是做為主關機關台北市政府的基本態度跟原則。」至於北農放話怠工，柯文哲忍不住酸言政治上不需要講狠話，「講那種東西沒有用」，但做為主管機關還是會有應變計畫，再三強調會保障台北市民的民生問題。

柯文哲說，當市長兩年，常會遇到很多個案，但他會用通案處理，因此看北農公司如此，「就要去反省說，市府所屬的六大公司，營運計畫是不是都要重整」，直言趁機把問題一次清一清，是一個比較正面的態度。

最後柯舉汰換鉛水管為例，「坦白講從光復到現在已經喝七十年了，可是有議員講不妥，很好啊」，邀功表示市府一年就換掉百分之七十的鉛管，重申「所以就讓問題浮出來，然後再一個一個解決掉。」