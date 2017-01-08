〈台北都會〉年貨大街華陰街起跑 迪化街13日接棒
〔記者黃建豪／台北報導〕年關接近，台北市各大商圈摩拳擦掌搶賺新年財，由台北市政府輔導辦理的八大年貨街，位於台北火車站後方的華陰街打頭陣，年貨街從昨起開跑，高掛紅燈籠讓街道充滿春節氛圍，後火車站商圈、沅陵街也妝點佈置，重頭戲的迪化年貨大街預計十三日揭幕，並以「二○一七台灣年味在台北」為主軸，帶領西區重現台北市舊城風華。
8大年貨街接力 從南逛到北
每年春節前夕，台北市的人潮聚集焦點會陸續從東區轉向西區，因年貨大街多集中在中正、大同、中山區，華陰年貨街提前一週暖場後，隔週台北地下街年貨街、後站年貨街、寧夏年貨街、沅陵年貨街及主力的迪化年貨街都會就定位，服飾、年菜、女裝、南北貨，各商圈特色各不相同，彼此串連起年節氛圍，讓民眾一路從南逛到北。
商業處表示，每逢春節過年，市府協辦的八大年貨街，分別為後火車站、華陰街、寧夏路、迪化街、榮濱路、沅陵街、四平街與台北地下街，而華陰街每年均負責打頭陣，由市府協助在週末封街，並安排首長到各年貨街拜訪民眾發發財金。
華陰街連20天 日封街12小時
華陰街商圈以服飾、皮件零售聞名，昨天上午起，街道已掛滿年節紅燈籠，商家也趁著封街搭起帳棚擴張店面，迎接比往常更熱鬧的人潮。為吸引顧客上門，有服飾店果斷來個商品一折優惠，有的則因應春節旅遊季，推出行李箱促銷，華陰年貨街將一連營業至除夕夜前共計二十天，期間上午十時至晚間十時都會封街。
周邊交通管制 行車注意避開
大同警分局提醒，為因應七日起陸續開跑的年貨街，大同區四大商圈迪化商圈、華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈周邊都會進行交通管制， 包含迪化街行人徒步區、永樂市場前廣場、民生西路、歸綏街、延平北路、環河北路、民樂街等，都會加強違停取締與拖吊， 民眾要多留意交通管制狀況。
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標題：〈台北都會〉年貨大街華陰街起跑 迪化街13日接棒
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