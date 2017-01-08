〈台北都會〉校園開放不縮短 教育局：1例1休籌經費

2017-01-08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市各校開放校園，供社區使用，時間不同，但以目前多數學校聘僱的警衛採兩班制，實施一例一休新制後，光是週一至週五值班，已經達到每週四十小時上限，週六、日校園開放，加班費增加，教育局初估經費約需兩千萬元，預計下週召集各校，說明校園開放政策，要求原有開放時間不能縮短，若因此增加經費，將另案籌措財源。

校園通常聘僱兩名警衛，配合學校從早上六點到晚上十點，分兩班執勤共十六小時，每人平均八小時，週一到週五已經達到四十小時，週六、日上班都屬加班；以目前假日校園開放八至十六小時不等，各校面臨的經費、人力需求也有不同。

有校長說，原本校園週六、日都開放十小時，一個月加班四十小時，若碰到第五個週末，因校園無警衛不開放；因應新制加班費調整，假日開放先調整每天減少兩小時；部分委託保全業的校園，則面臨漲價問題。

教育局日前邀分區學校代表收集意見，建議各校將平日與假日開放時間彈性調配，希望不影響原有開放時間，初估相關調配增加的經費約兩千萬元。