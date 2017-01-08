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〈台北都會〉暖暖水源地種樹 居民除草育苗

2017-01-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕自來水公司停建基隆暖暖水源地物料倉庫後，在地居民發起種樹運動，昨天居民重返原地，拔除雜草、撿石頭、清理垃圾，為二個月前種下的樹苗，寫下成長日記，暖暖要幸福聯盟發言人王醒之表示，「水源保護區」就是應該種植樹木涵養水源，希望有生之年，大家有機會漫步在林相錯落、生態豐富的樹林中。

去年十月，水公司為興建物料倉庫，將基隆暖暖水源地綠色隧道樹木夷為平地，引發在地居民怒吼，暖暖要幸福聯盟發起把樹種回去運動，種下二千株原生種樹苗。

王醒之指出，種下樹苗二個多月，每株樹苗都展現旺盛生命力，昨天邀大家一同清理雜草、排卵石，也記錄小樹的成長。

暖暖在地詩人向陽也出席活動，並朗誦為暖暖水源地所作的新詩，向陽說，自己也住在水源地附近，卻未發現綠色隧道被夷平，感到有點慚愧，很開心看到居民們以實際行動，捍衛暖暖的青山綠水環境。

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  • 小朋友查看樹苗、清理雜草。 （記者林欣漢攝）

    小朋友查看樹苗、清理雜草。 （記者林欣漢攝）

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