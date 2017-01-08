〈台北都會〉Costco新莊店開幕 早上6點就排隊

2017-01-08

〔記者葉冠妤／新北報導〕美式量販店Costco好市多新莊店昨開幕，儘管取消免費發放早餐活動，昨天上午六點不到，就有民眾前往排隊，約早上八點開始，湧現好幾千人，儘管好市多事前做足交通疏導計畫，排隊人龍仍綿延近五百公尺，更一度擴散到馬路上，造成周邊交通堵塞。

因好市多新莊店鄰近車流量極大的中正路，再加上賣場出入口的建國一路僅是雙向單線道路，有公車頻繁經過，新北市交通局在開幕前就嚴令好市多規劃交通疏導計畫，好市多除取消開幕送免費早餐的慣例，還規劃往返板橋、樹林等四條路線的接駁公車，並首度祭出下午關閉停車場的「禁車令」，避免汽車滯留。

不過，昨天清晨陸續有人開始排隊，八點開始是人潮湧現的高峰期，好市多六百個停車位很快就關閉，輔大備用停車場也停滿六成左右，少數附近住家還趁機收取停車費，讓民眾停放汽機車；民眾平均得排隊兩到三小時才能進場，排隊人龍塞在人行道上，一度造成交通混亂。

林小姐表示，因避開塞車，特地搭接駁公車到賣場，不過，採買完發現，提著一堆重物搭車很不方便，也有民眾認為，新莊店開幕的交通狀況，已經比其他店好很多。

新北市交通局綜合規劃科長林碧芬表示，配合員警指揮交通與禁車機制，昨天中正路的交通並未受到太大干擾；好市多副總王友玫表示，開幕首日，估算消費民眾破萬人次、六千七百輛車次，人潮一度擴散至馬路，但賣場很快配合交通局要求，改變排隊動線，將人潮引導至賣場空地。