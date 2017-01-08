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〈台北都會〉1例1休惹禍？ 停車場延後開放 九份一早就塞

2017-01-08

〔記者林欣漢／新北報導〕一例一休政策，竟導致新北市九份從上午就開始塞車！

上午九時許 車塞到山腳下

新北市交通局為紓解假日龐大車潮，在上山的主要道路一○二號縣道十三公里旁，設置免付費的九號停車場，遊客停放車輛後，轉乘免費接駁車上山。因應一例一休政策，交通局為避免增加加班費等人事成本，今年開始要九號停車場三名約聘人員晚一小時上班，上午九點才開放停車，結果，為了等候入場，二、三十輛遊覽車從九號停車場門口排到山腳下，綿延一公里，交通幾乎癱瘓，道路成了停車場。

昨天星期六，上午八時許陸續有遊覽車駛抵，瑞芳警方在山腳下疏導車輛開到山頂，讓乘客下車，但遊覽車業者仍只願停免費的九號停車場，等候車輛排成一長串。

不但車子塞爆，亂象也多，為了閃躲這些排隊的大車，不時可見計程車、摩托車跨越雙黃線逆向超車，差點撞上對向來車，險象環生，九點一到，遊覽車魚貫進入停車場，瞬間有上千人要搭接駁車上山，但接駁車只有六、七輛，完全無法紓解暴增人潮。

人潮一多，九號停車場的公廁也上演排隊狀況，遊客抱怨相當不便，廁所也變得骯髒，甚至因為水壓不足而缺水，林姓居民無奈的說：「這種品質，遊客怎還願意再來？」

這樣省加班費 客運業開砲

客運業者批評，政府實施一例一休後，人力不足，應增聘人力因應，但公部門自己卻為了一、兩小時的加班費錙銖必較，不增加人力，也不願彈性調整工時，造成政府、民眾雙輸。

新北市交通局簡任技正兼停車管理科長金肇安說明，九號停車場約可容納八十輛遊覽車，設置初衷是為了避免假日交通系統嚴重阻塞，由警方實施交通管制，疏導遊覽車、小客車免費停放，再轉搭接駁車上山，長期下來業者也養成習慣，不過，山上還有臺陽、隔頂等收費停車場，早到的業者可以先停。

試辦磨合期 與警協調疏導

金肇安表示，長期觀察九份車流，車輛大增的時段，大多發生在九點半、十點以後，上午九點前開店的商家也不多，才會順勢調整九號停車場三名約聘人員的上班時間，避免超出工時，目前還是試辦性質，新制需要一段時間磨合，已與轄區警方協調相關疏導事宜。

另外，實施一例一休後，九份賴阿婆、阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等老街業者都自行吸收成本，不轉嫁給消費者，不過，許多私人停車場已調整價格，汽車從三小時一百五十元提高到二百元，機車也從計次二十元提高到三十元。

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  • 為閃避排隊進入九號停車場的遊覽車，摩托車跨越雙黃線逆向超車，差點撞上對向來車。（記者林欣漢攝）

    為閃避排隊進入九號停車場的遊覽車，摩托車跨越雙黃線逆向超車，差點撞上對向來車。（記者林欣漢攝）

  • 九份昨天上午就開始塞車。（記者林欣漢攝）

    九份昨天上午就開始塞車。（記者林欣漢攝）

  • 上千名遊客要搭接駁車上九份，但接駁車只有六、七輛，完全無法紓解暴增人潮。（記者林欣漢攝）

    上千名遊客要搭接駁車上九份，但接駁車只有六、七輛，完全無法紓解暴增人潮。（記者林欣漢攝）

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