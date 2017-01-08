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〈北部〉恙蟲病先驅羽鳥重郎銅像 花蓮揭幕

2017-01-08

奇美博物館打造 孫子來台見證

〔記者王錦義／花蓮報導〕日治時期在台灣研究瘧疾、恙蟲病等熱帶疾病的醫學博士羽鳥重郎，一甲子前在花蓮開業的醫院經屋主細心保留老房子，牽起台、日兩國的跨海情誼，台南奇美博物館更幫羽鳥重郎塑造半身銅像，昨在羽鳥重郎的孫子羽鳥重明等人見證下，舉行揭幕儀式，希望讓這塊土地的人民對昔日歷史能更了解。

當年開業醫院 屋主保留變咖啡館

台南奇美博物館顧問紀慶玟說，這座羽鳥重郎半身銅像，是奇美實業創辦人許文龍針對昔日對台有貢獻的日人親自雕塑青銅而成，許文龍認為只要對台灣有貢獻的人，不分國籍都應紀念尊敬，羽鳥重郎是第十一座。除了花蓮，也同樣致贈羽鳥重郎的故鄉日本前橋市一座；羽鳥重郎的孫子羽鳥重明親自幫銅像揭幕時透過翻譯說：「這真的是他的阿公，很像。」感謝台灣保留了昔日的羽鳥醫院，還製作了銅像。

羽鳥重郎 （一八七一～一九五七）是日本群馬縣勢多郡富士見村人（今前橋市），東京帝大醫學部內科選科生，一八九九年擔任台灣總督府公醫赴台，主要內容是研究鼠疫、瘧疾及毒蛇，歷任總督府衛生課防疫醫官、台北州衛生課長，並設立台北州細菌檢查所。一九○五年在宜蘭發現台灣本土毒蛇種，命名為羽鳥氏帶紋赤蛇；一九○九年參加台灣瘧疾調查團，從採集的蚊蟲中發現新種「台東瘧蚊」命名為「羽鳥斑蚊」。

羽鳥重郎在一九一三年到花蓮移民村調查不明發熱病，查出是台灣恙蟲病，並發表研究論文受到國際肯定，一九二六年以恙蟲病的研究獲得日本新潟醫科大學博士學位；在台灣公共衛生史上除了風土病的調查，還有制定流行性腦脊髓膜炎的保菌檢查和隔離方法，並設立世界第一個傷寒收容所，提供治療的患者補償每月生活費直到患者達到完全無菌狀況；一九三一年退休到花蓮開設羽鳥醫院，二代館位置即是今日的秋朝咖啡館。

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  • 日治時期在台灣研究瘧疾、恙蟲病等熱帶疾病的醫學博士羽鳥重郎，一甲子前在花蓮開業的醫院經屋主細心保留老房子，牽起台、日兩國的跨海情誼，台南奇美博物館更幫羽鳥重郎塑造半身銅像，昨在羽鳥重郎的孫子羽鳥重明等人見證下，舉行揭幕儀式。（記者王錦義攝）

    日治時期在台灣研究瘧疾、恙蟲病等熱帶疾病的醫學博士羽鳥重郎，一甲子前在花蓮開業的醫院經屋主細心保留老房子，牽起台、日兩國的跨海情誼，台南奇美博物館更幫羽鳥重郎塑造半身銅像，昨在羽鳥重郎的孫子羽鳥重明等人見證下，舉行揭幕儀式。（記者王錦義攝）

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