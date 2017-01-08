〈北部〉國民黨拚選主席 花蓮傳動員消防志工入黨

2017-01-08

義消爆料 明天前須交600份申請書

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨五月選舉黨主席，由於入黨滿四個月才有投票權，在一月廿日截止前，花蓮傳出消防局轄下的義消、鳳凰及婦宣三大志工團，許多人都收到國民黨入黨申請書，宣稱免繳黨費，廣邀志工、消防人員入黨。義消人員向本報爆料，「上面」規定三大志工群在明天前要交出六百份入黨申請書，但目前達成率約一半，若未達目標，「消防局幹部還會被扣假、扣薪」；但花蓮縣消防局否認「利用職權替國民黨募黨員」的指控。

消防局否認要求幹部募集

消防局長林文瑞說，花蓮縣義勇消防總隊由義勇消防、婦女防火宣導隊、鳳凰志工組成，三大志工人數總計約一千多人，最近坊間傳言消防幹部得募集志工加入國民黨，否則就會扣假、影響考績等，完全是「子虛烏有」。他強調，公務人員應嚴守行政中立，不得利用職務權力使他人加入或不加入政黨，不過憲法也保障人民參政的自由權，志工是否加入政黨是個人自由。

爆料者說，消防幹部們被口頭要求，要在一月九日前募集到六百份入黨申請書，分別是義消三百份、鳳凰一百五十份、婦宣一百五十份；全縣每個分隊依據志工人數分配責任額度，有的二十份，有的六十份，使幹部壓力不小、四處拜託，就怕達不到業績而「黑掉」，因此義消多情誼相挺，主動拉人填申請書，甚至連自己父母親、親友都拉來；但也有很多志工反映，加入消防大家庭「是為回饋社會，不是要加入國民黨的」。

花蓮縣義消總隊由縣長傅崐萁擔任總隊長，婦女防火宣導大隊由國民黨不分區立委徐榛蔚擔任榮譽大隊長，國民黨籍縣議員游淑貞擔任大隊長。由於國民黨可能在五月間舉行黨主席選舉，同時也在研擬縣市黨部主委直選，依據黨章規定，必須入黨滿四個月才有投票權，因此目前花蓮包含行政、農業、社團等體系都有拉人入黨情形，每個體系責任額度從數十人到數百人不等，就是要趕在一月二十日以前完成入黨程序。