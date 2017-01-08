〈北部〉取代酒家 私包玩法多元吸客
2017-01-08
●宜蘭盛行一時的酒店消費高，因經濟不景氣紛紛收攤，消費相對低廉的「私包」竄起，坐檯小姐多採外送，中國及越南女子年輕敢玩，讓樂好此道者趨之若鶩。
「私包」類似小型地下酒家，有些以小吃部名目營業，多數沒有招牌，隱身於民宅、商辦、傳統三合院，或稻田中央的農舍，通常要熟人帶路才能進入消費，包廂內視聽設備一應俱全，穿著火辣的傳播妹，是開趴重頭戲。
傳播妹有專人接送，一般以兩小時計價，主要任務是帶動氣氛，除了陪唱，還會陪客人「玩遊戲」，像是划拳、擲骰子、大跳熱舞，大膽作風遊走在法律邊緣，由於客源穩定，「私包」愈開愈多，業者在玩法上推陳出新，競爭相當激烈。
「私包」過去被視為藍領階級娛樂場所，現有業者推出「VIP」專屬包廂，標榜安全又好玩，拓展白領階級客源，生意一樣強強滾。
（記者江志雄整理）
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