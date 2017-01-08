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〈北部〉竹縣盛虹園區排藍水 環局限期業者清除

2017-01-08

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕位在新竹縣竹東鎮的盛虹科技園區，昨天上午被發現排放藍色污水，當地居民憂心影響附近溪水水質；縣府環保局表示，經現勘，研判可能是園區內某工廠的顯影劑染料造成，雖然現勘時該工廠並無排水，仍要求限期清除。

環保局表示，昨天上午約七點接獲民眾檢舉，指盛虹科技園區排放藍色污水，稽查人員到場後，追蹤到園區內的陰井，確認藍色水確實自園區排放；但園區設有地下涵管，區內數家工廠都排入地下涵管，再匯流到區外，因此無法確定禍首是哪家。

環保局說，該園區工廠因規模小多未列管，但區內某生產太陽能面板的工廠，有使用顯影劑染料，去年曾被人陳情排放藍色水，到廠稽查時，雖未當場查到違規，但發現工廠污水量已達列管標準，因此要求停止排放，直到申請核准排放許可。目前該廠已提出申請許可，稽查人員昨到工廠時，廠方休假，未見排放污水。

環保局表示，該工廠初步回應，可能是之前累積的底泥，受到擾動而排出，因此已限期該廠清除周邊受污染的溝渠。

此外，新竹縣橫山鄉的增昌大橋下，昨天出現死魚。環保局初步研判，可能是有人電魚或是上游支流溪水過少，造成魚群死亡。

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  • 位在新竹縣竹東鎮的盛虹科技園區，昨早被人發現排放藍色污水，民眾十分憂心影響附近溪水水質，圖為縣府環保局追查到區內陰井。（新竹縣環保局提供）

    位在新竹縣竹東鎮的盛虹科技園區，昨早被人發現排放藍色污水，民眾十分憂心影響附近溪水水質，圖為縣府環保局追查到區內陰井。（新竹縣環保局提供）

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