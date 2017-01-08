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〈北部〉籌助學金 家扶兒叫賣6千斤高麗菜

2017-01-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高麗菜價崩盤，菜農叫苦連天；苗栗東北扶輪社以較盤價高的價格，向菜農批購六千台斤的高山高麗菜，轉贈苗栗家扶中心義賣，籌募獎助學金。苗栗東北扶輪社與家扶孩子，昨天在頭份市尚順購物中心廣場販售，一顆一百元，吸引不少民眾捧場，助菜農也助家扶的孩子。

「來買高麗菜喔！高山高麗菜，一顆一百元！」苗栗家扶中心的孩子們拿著大聲公，在頭份市尚順購物中心廣場叫賣，為籌募下個學期的獎助學金努力；不少民眾見狀，掏腰包響應，「愛心鑼鼓」聲此起彼落，昨天義賣所得達十二萬餘元。

苗栗東北扶輪社社長黃國昌說，社員有感高麗菜價崩盤，菜農叫苦連天，希望能幫助農民度過難關，因此，社方以較盤商價格更高的價錢，向菜農批了六千斤的高山高麗菜，給予家扶中心的孩子們義賣。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，中心正籌募下個學期的高中、大專獎助學金，預計頒發五百多萬元，不過獎助學金募集情形，離目標尚有一段差距；中心希望藉著高麗菜義賣活動所得挹注。

苗栗東北扶輪社創社社長邱坤方說，這些高麗菜都是來自海拔一千五百公尺以上的高山高麗菜，甜脆又多汁，市場一個約八十元，義賣一顆一百元，雖然價格稍高，但卻能幫助菜農、幫助家扶的孩子向學，更有價值。

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  • 苗栗東北扶輪社與家扶孩子，昨天在頭份市尚順購物中心廣場販售高麗菜，籌募助學金。 （記者彭健禮攝）

    苗栗東北扶輪社與家扶孩子，昨天在頭份市尚順購物中心廣場販售高麗菜，籌募助學金。 （記者彭健禮攝）

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標題：〈北部〉籌助學金 家扶兒叫賣6千斤高麗菜


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