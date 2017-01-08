〈北部〉劃入河川治理計畫線 台三線600戶傻眼
2017-01-08
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「蛤！我家、我的店怎麼在河川治理計畫線以內？」苗栗縣大湖鄉富興村民控訴，沿著台三線從大湖鄉法雲寺至大湖農工約四、五公里長的後龍溪旁道路外土地，廿年前在地主不知情狀況下，被政府劃為河川治理計畫線範圍內，利用、移轉都受限，影響約六百戶居民權益，希望政府出面解決。
中辦：將邀水利署會勘
行政院中部辦公室副執行長吳宜臻指出，曾經有當地居民到行政院中辦向她陳情，說明居民的困擾，她了解居民的痛苦，將邀請水利署等相關人員至富興村，針對河川治理計畫線問題會勘。「若有顯然離譜狀況，會要求水利署視個案處理」，吳宜臻強調，會請水利署相關官員傾聽居民心聲與訴求，畢竟此案居民曾向總統府陳情，總統府已經交辦行政院中辦，務必會妥善處理，苦民所苦。
地主：有建照也有繳稅
居民黃鎮溢痛批，他在當地開設餐廳，當初買地時也得到縣府許可核發建照，多年來地價稅都按時繳錢，沒欠過國家，不過後來發現，原來除了後龍溪岸邊屬於河川治理計畫線的範圍，從岸邊擴及到台三線道路線，讓沿途居民都傻眼。
黃鎮溢說，地方曾向經濟部陳情，經濟部也回函指出「公告迄今二十年，確需辦理規劃檢討」，不過遲遲沒有下文；前年找上水利署官員開說明會，僅邀請村長，住戶根本不知情，更無結論，質疑說明會到底有何作用？
黃鎮溢說，自從土地被劃入河川治理計畫線後，土地的利用、轉移都嚴重被限制，但當地十五年來，都沒淹過水，認為政府後續應該重新檢討計畫範圍，但政府廿年來不聞民瘼，無為的作為等於「判了土地死刑」。
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