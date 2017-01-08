| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉一等10多年 新竹台大生醫分院動土

2017-01-08

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台大醫院新竹生醫園區分院，十多年來籌備過程幾經波折，昨天終於動工！第一期醫療大樓預計一○八年六月完工，一○九年一月啟用營運，將設三百八十張病床。

行政院長林全出席動土典禮時說，這是新里程碑，是帶動台灣經濟發展的重要引擎，他期許能有更多生醫產學合作研發，深耕在地生醫產業，且希望台大醫學院成為國際最有名的醫學院之一，整合新竹、竹東和生醫三個分院，提升大新竹地區醫療服務與竹竹苗區急重症醫療。

針對動土等了十幾年，台大醫院院長何弘能對新竹縣民表達歉意。他表示，新竹生醫分院定位為「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，因臨近高鐵及桃園國際機場，交通便捷，將建立優質健檢中心及國際級特色醫療，並利用新竹科學園區優勢，與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業。

何弘能並表示，新竹生醫分院除支持轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發，並提供一般醫療服務，也將提供急重症醫療功能，預計設立腫瘤醫學、心血管、腦血管與神經醫學及急重症治療等中心，滿足大新竹地區民眾就醫需求。

首期醫療大樓380床

何弘能說，新竹生醫分院興建工程費及設備費合計約六十七點零四億元，共設置七百二十八張病床，第一期將興建地下兩層及地上八層醫療大樓，設三百八十床，預計一○八年六月完工，一○九年一月營運；第二期國際醫療中心，設三百四十八床，預計一百一十一年五月完工，同年十二月正式營運。

林全表示，台灣科技產業面臨低成本、低價格、產業外移等問題，勢必要往前邁進，發展明星的生醫科技產業，也是高附加價值的示範性產業。他認為台灣絕對有此條件，因為報告顯示，台灣的醫療水平和服務能量，世界排名第三，亞洲排名第一，且台灣醫學院密度高，擁有豐沛人才。

廣告
  • 等了十幾年，台大醫院新竹生醫園區分院昨天下午由行政院長林全，偕同台大醫院等相關人士焚香祈禱、持金鏟動土。 （記者廖雪茹攝）

    等了十幾年，台大醫院新竹生醫園區分院昨天下午由行政院長林全，偕同台大醫院等相關人士焚香祈禱、持金鏟動土。 （記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
深夜食堂錦鯉貼假睫毛 見證特種行業起落

坐檯小姐卸妝 轉貼食堂牆壁 二十多年前台灣錢淹腳目，娛樂場所夜夜笙歌，宜蘭縣有不少深夜食堂，濃妝艷抹坐檯女子吃消夜時卸下假睫毛，貼在食堂牆壁…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：〈北部〉一等10多年 新竹台大生醫分院動土


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.