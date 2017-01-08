〈北部〉一等10多年 新竹台大生醫分院動土

2017-01-08

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台大醫院新竹生醫園區分院，十多年來籌備過程幾經波折，昨天終於動工！第一期醫療大樓預計一○八年六月完工，一○九年一月啟用營運，將設三百八十張病床。

行政院長林全出席動土典禮時說，這是新里程碑，是帶動台灣經濟發展的重要引擎，他期許能有更多生醫產學合作研發，深耕在地生醫產業，且希望台大醫學院成為國際最有名的醫學院之一，整合新竹、竹東和生醫三個分院，提升大新竹地區醫療服務與竹竹苗區急重症醫療。

針對動土等了十幾年，台大醫院院長何弘能對新竹縣民表達歉意。他表示，新竹生醫分院定位為「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，因臨近高鐵及桃園國際機場，交通便捷，將建立優質健檢中心及國際級特色醫療，並利用新竹科學園區優勢，與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業。

何弘能並表示，新竹生醫分院除支持轉譯研究，協助創新醫材及藥品研發，並提供一般醫療服務，也將提供急重症醫療功能，預計設立腫瘤醫學、心血管、腦血管與神經醫學及急重症治療等中心，滿足大新竹地區民眾就醫需求。

首期醫療大樓380床

何弘能說，新竹生醫分院興建工程費及設備費合計約六十七點零四億元，共設置七百二十八張病床，第一期將興建地下兩層及地上八層醫療大樓，設三百八十床，預計一○八年六月完工，一○九年一月營運；第二期國際醫療中心，設三百四十八床，預計一百一十一年五月完工，同年十二月正式營運。

林全表示，台灣科技產業面臨低成本、低價格、產業外移等問題，勢必要往前邁進，發展明星的生醫科技產業，也是高附加價值的示範性產業。他認為台灣絕對有此條件，因為報告顯示，台灣的醫療水平和服務能量，世界排名第三，亞洲排名第一，且台灣醫學院密度高，擁有豐沛人才。