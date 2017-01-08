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〈北部〉鳳飛飛特展 獨子供經典服裝

2017-01-08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「帽子歌后」鳳飛飛已過世五年，廣大「鳳迷」仍對她念念不忘，她是桃園市大溪人，在多方促成下，即日起到十九日在桃園遠百舉辦「鳳飛飛經典歌唱之旅特展」，鳳飛飛的兒子趙彣霖提供四套經典服裝展示，大批「鳳迷」到場追思，不少人從南部包車北上。

「鳳飛飛經典歌曲之旅特展」在桃園遠百四、五樓展出四套經典服裝，包括九十二年鳳飛飛卅五週年演唱會的服裝、九十五年新加坡世界巡迴演唱會服裝、九十八年流水年華演唱會服裝、九十九年黑橋牌黑豬肉香腸代言服裝，在十二樓藝文空間，也展出鳳飛飛歷年來的黑膠唱片、卡帶、獎座以及她精彩的一生回顧。

桃園遠百企劃處副處長黃冠菱表示，鳳飛飛的個性貼心、低調，她生前交代家人不設紀念館，除了「鳳迷」自發性舉辦活動，一般歌迷幾乎無法透過公開展覽來懷念這位歌后，在多方促成下，才完成這次策展。

特展期間的週末，安排動態表演活動，網路歌手雷御廷昨天受邀演唱鳳飛飛的經典名曲，「鳳友會」的資深「鳳迷」們跟著一起哼唱，他們說，「鳳友會」成立超過卅年，幾乎跟著鳳飛飛一起成長。

桃園遠百表示，今天下午三點有「小童帽子舞」、十四日下午一點半到五點半則有「氣球帽子戲法」、十五日下午三點是「罕病基金會天籟合唱團」，以不同演繹方式來懷念一代歌后鳳飛飛。

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  • 「鳳飛飛經典歌唱之旅特展」展出黑膠唱片、卡帶、獎座及一生回顧。 （記者鄭淑婷攝）

    「鳳飛飛經典歌唱之旅特展」展出黑膠唱片、卡帶、獎座及一生回顧。 （記者鄭淑婷攝）

  • 「鳳飛飛經典歌唱之旅特展」展出鳳飛飛於九十二年卅五週年演唱會、九十五年新加坡世界巡迴演唱會上穿著的服裝。（記者鄭淑婷攝）

    「鳳飛飛經典歌唱之旅特展」展出鳳飛飛於九十二年卅五週年演唱會、九十五年新加坡世界巡迴演唱會上穿著的服裝。（記者鄭淑婷攝）

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