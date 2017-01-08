〈北部〉身心障生適性安置 高中職供1127名額
2017-01-08
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府教育局昨天在桃園啟智學校舉辦「身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會」，共有三十三所高中、高職設攤，今年三十五校提供參加適性輔導的學生一一二七個名額，二月十五日至二十四日直接向就讀的國中辦理報名。
國中的身心障礙學生，除了參加免試入學、特色招生外，也可參加適性輔導安置的升學管道，今年分為「特殊教育學校」、「高中特教班」及「高中普通班」三類，昨天的博覽會吸引不少學生、家長蒐集資料，各校也設攤回答問題。
教育局長高安邦表示，三十五所高中、高職共提供一一二七個名額給參加適性輔導的身心障礙學生，這些學生也可以再參加免試入學、特色招生等其他升學管道，未來擇一就讀即可。
他說，桃園市的身心障礙學生有八四六一人，去年已增設十八班的各類特教班，特教班級數已達到四百班，今年會持續規劃增設；針對身心障礙學生，教育局從去年起，提供教師助理員在教室及課堂中提供照顧，也提供學雜費減免、教科書、交通費、教育代金、獎助金等補助及課後照顧服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
深夜食堂錦鯉貼假睫毛 見證特種行業起落
坐檯小姐卸妝 轉貼食堂牆壁 二十多年前台灣錢淹腳目，娛樂場所夜夜笙歌，宜蘭縣有不少深夜食堂，濃妝艷抹坐檯女子吃消夜時卸下假睫毛，貼在食堂牆壁…
網友回應
熱門新聞
- 歌仔戲國寶「小明明」驟逝！ 死因尚未確定
- 蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
- 《中英對照讀新聞》South Korea investigators look into alleged artist blacklist 南韓調查人員調查藝人黑名單
- 磷酸鹽小檔案
- 01/08 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》灣生的故事行銷
- 酒後起口角 妻子精神不穩定刺殺丈夫
- 港口租中國99年 斯里蘭卡人抗爭
- 自由廣場》懲治亂黨 維持民主秩序
- 佛州機場遭濫射 他靠筆電從槍口下逃生
- 蔡總統抵美維安嚴密 國際媒體關注
- 喬債招怨？北市四平街槍響 珠寶商雙膝中彈
- 吳敦義明天誓師 換柱再起！
- 川普親信戴三角胸針 網路熱議
- 【藝文短訊】林水福談谷崎潤一郎
- 詹啟賢辭副主席 藍委：替洪賣命的人都會求去
- 踩踏氣根 垃圾滿地 落羽松秘境喊封
- 投手再生有口碑 富邦搶增關鍵
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 【愛讀書】 《什麼都沒有發生》
- 自由廣場》上頭圖利 下頭頂罪
- 槍放行李箱 機場不設防
- 書法老師號召 做愛心送春聯
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Masked people confront HK lawmakers
- 保羅樂助人 排史上第10
- 興大才辦完年改會深夜就傳火警 時間點敏感
- 雙手反綁上吊 男子離奇死公廁
- 隱形殺手磷酸鹽 擬年後放寬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin to run for top KMT job
- 丘沁偉簽到服飾店 內褲當背景
- 邱鋒澤開唱 親友團飛台應援
- 台塑化明起柴油漲1角 汽油持平
- 利菁淚訴父愛 送爸爸最後一程
- 天空清澈 地面灰濛濛
- 台大槓上招聯會 反對學大考招新制
- 微小說 午夜列車
- 中國半導體 威脅美國國安
- 叛逃者張憲義：台灣曾計畫IDF載原子彈 反擊中國
- 朵朵小語 接受你自己
- 「水中復健治療」 有運動運效果又安全
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉身心障生適性安置 高中職供1127名額
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分