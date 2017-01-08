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〈北部〉身心障生適性安置 高中職供1127名額

2017-01-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府教育局昨天在桃園啟智學校舉辦「身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會」，共有三十三所高中、高職設攤，今年三十五校提供參加適性輔導的學生一一二七個名額，二月十五日至二十四日直接向就讀的國中辦理報名。

國中的身心障礙學生，除了參加免試入學、特色招生外，也可參加適性輔導安置的升學管道，今年分為「特殊教育學校」、「高中特教班」及「高中普通班」三類，昨天的博覽會吸引不少學生、家長蒐集資料，各校也設攤回答問題。

教育局長高安邦表示，三十五所高中、高職共提供一一二七個名額給參加適性輔導的身心障礙學生，這些學生也可以再參加免試入學、特色招生等其他升學管道，未來擇一就讀即可。

他說，桃園市的身心障礙學生有八四六一人，去年已增設十八班的各類特教班，特教班級數已達到四百班，今年會持續規劃增設；針對身心障礙學生，教育局從去年起，提供教師助理員在教室及課堂中提供照顧，也提供學雜費減免、教科書、交通費、教育代金、獎助金等補助及課後照顧服務。

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  • 身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會在桃園啟智學校舉行。（記者謝武雄攝）

    身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會在桃園啟智學校舉行。（記者謝武雄攝）

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標題：〈北部〉身心障生適性安置 高中職供1127名額


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