〈北部〉《綠線捷運將動工 改建永和市場》安置攤販 東門市場4月動工
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市綠線捷運預計今年七月動工，其中G08站的永和市場大樓將拆除改建，為了安置永和市場的攤販，市府加緊東門市場的興建腳步，預計今年四月動工，一○八年第一季完工，屆時提供永和市場、東門市場的攤販一起營業，永和市場就可進行聯合開發的招商作業，這也是綠線捷運的首座聯合開發大樓。
永和市場成首座聯開大樓
東門市場由於火災而被列為危樓，桃園區公所在一○四年四月拆除，將現地規劃成一六八個車位的平面停車場，提供附近民眾免費使用；新建的東門市場，則是地下三樓、地上五樓的建築物，規劃四八○個攤位，足可安置東門市場現有的一百個攤位及永和市場的三六○個攤位。
市府經濟發展局市場科長林坤德表示，配合綠線捷運工程，永和市場大樓將拆除重建，除了提供車站主體，還有商場功能，在與攤販協商過程中，市長鄭文燦已允諾，未來永和市場聯合開發大樓興建完成後，原來的永和市場攤販，可選擇留在東門市場或遷移到永和市場營業，由於條件優厚，攤販都同意先遷往東門市場營業。
林坤德說，東門市場將興建地下三層、地上五層的大樓，總樓地板面積五九○五坪，一樓到四樓是市場，五樓是檔案空間，地下一樓到地下三樓是停車場，市府編列近七億元辦理東門市場新建工程，預計今年四月動工，一○八年第一季完工。
交通局副局長張新福表示，「聯合開發」必須建商、地主合作，建商出資興建，再分得一定比例的建築物，永和市場幾乎都是公有地，聯開作業比較單純，地點位於桃園大廟旁，是桃園區的鬧區，開發後的經濟價值很高，建商開發意願也高，永和市場將是綠線捷運首座聯合開發大樓。
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標題：〈北部〉《綠線捷運將動工 改建永和市場》安置攤販 東門市場4月動工
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