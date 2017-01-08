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〈中部〉紀念林獻堂 萊園寫生賽頒獎

2017-01-08

〔記者陳建志／霧峰報導〕今年是有「台灣議會之父」美譽的林獻堂一三五週年誕辰紀念，明台高中舉辦彩繪萊園古蹟寫生大賽，吸引全國五百多幅作品參賽，昨天舉行頒獎典禮，董事長林芳媖強調，林獻堂一生致力推展教育，更喜歡藝術，希望藉由寫生延續他的精神，讓整個社會充滿人文氣息。

明台高中為紀念創辦人林獻堂一三五週年誕辰紀念，陸續舉辦緬懷音樂會、全國書法比賽，去年底並舉辦「彩繪萊園」寫生比賽，吸引全國五百多位民眾參加。

經邀請南投縣前文化局長游守中、藝術家黃圻文及葉春光、江慶恭、蔡坤年五位專家擔任評審，挑選出國小中低年級到社會組五個組別的前三名及佳作、入選作品，前三名可分別獲得一萬二千元、一萬元和八千元獎金。

昨天舉行頒獎典禮，林芳媖表示，林獻堂在日治時期致力台灣教育推廣，除延續漢文化，並引進西方文化，在繪畫方面資助過顏水龍、蔡旨禪、李石樵等畫家，對於台灣新美術的發展有貢獻，舉辦萊園寫生比賽，就是延續林獻堂對於藝術支持的精神。

林芳媖表示，這次作品深刻描繪萊園、五桂樓、飛觴醉月亭等景觀，因作品水準相當高，特別增加佳作和入選名額，所有作品將在林獻堂文物館展出，希望藉此提升整個社會的人文藝術氣息。

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  • 明台高中舉辦「彩繪萊園」寫生比賽，董事長林芳媖（左）昨天頒獎給得獎者。（記者陳建志攝）

    明台高中舉辦「彩繪萊園」寫生比賽，董事長林芳媖（左）昨天頒獎給得獎者。（記者陳建志攝）

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