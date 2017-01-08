〈中部〉維護春安 中市守望相助隊誓師

2017-01-08

〔記者陳建志／台中報導〕市府維護春節期間的治安狀況，昨舉行全市守望相助隊誓師，共有六百多名隊員接受校閱，市長林佳龍特別致贈每隊二千元慰勞金，強調去年春安績效台中市全國評比第一，希望今年在所有員警和守望相助隊員合作下，繼續維持好成績，讓市民安心過好年。

今年「加強重要節日安全維護工作」（原名春安工作）將在十九日晚上十點開始，到二月二日凌晨零點結束，市府昨天舉行里守望相助隊誓師大會，林佳龍在民政局長蔡世寅、各區區長陪同下出席校閱，稱讚隊員個個動作整齊、精神抖擻。

會場指揮官，大里塗城里守望相助隊主委黃仁耀說，有七十九隊、六六○位隊員參加校閱，並代表宣誓，表示將盡最大力量，發揮守望相助、敦親睦鄰精神，協助警方做好防竊、防盜、防火工作，共同維護市民的身家性命安全。

林佳龍表示，全市常年守望相助隊有二三三隊，春安期間則有七十二隊，共有三○五隊、一萬四千多人投入春安工作，去年台中市治安績效表現佳，連續數月都是六都第一名，春安績效評比也是全國第一，希望今年在大家努力下也能有好成績。

林佳龍並說，每年編列一億八千萬補助守望相助隊，就是對於守望相助隊運作環境提供最基礎的支持，另外，上任後將隊員的年齡限制由六十五歲提高到七十歲，並讓補助核銷更有彈性，也適時更新巡守車輛、服裝、設備，藉由實質的支持，讓守望相助隊成為穩定治安的重要力量。