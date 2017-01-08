〈中部〉紓解高美濕地車潮 轉運停車場動土

2017-01-08

〔記者李忠憲／台中報導〕為串聯「海線雙星」周邊景點及紓解高美濕地車潮，市府規劃闢建「轉運停車場新闢工程」，提供大小型車輛共五百多個車位，並以電動車接駁，達到綠能生態，昨天舉行動土典禮。市長林佳龍表示，完工後將是台中市第一座生態化停車場，將可解決車潮影響濕地生態情況。

提供500多個車位 並有電動車接駁

高美濕地與梧棲漁港均是濱海地區觀光亮點，前者更是日本票選海外旅遊第一首選景點。市府對此推動「海線雙星」計畫，串聯周邊包括海洋生態館、梧棲漁港等景點，打造觀光廊帶。

由於濕地吸引大批遊客及車潮，導致當地每逢假日必塞，而車輛進出產生的廢氣也會對濕地造成影響，市府建設局因此投資八千萬元，規劃「高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程」。

林佳龍說，大台中最注重城鄉均衡發展，海線推雙星副都心，交通便利是最重要的基礎，高美濕地是國際級景點，周邊包括海洋生態館、梧棲漁港以及未來規劃的台中港遊艇碼頭等，將串起觀光廊帶。轉運停車場完工後，除可解決濕地停車空間不足，更可減少車輛廢氣對濕地的影響。

立法院副院長蔡其昌也形容高美濕地未來將是「旅遊藍帶的心臟」，他也要求台電在此續推「電力博物館」，讓這裡變成博物館園區。

建設局表示，高美濕地遊客服務中心南側公園，總面積十五萬多平方米，分兩期開發，第一期南側公園停車場預計今年八月完工，將營造出符合生態自然的停車場，並結合iBike、低碳公車等綠色運具。