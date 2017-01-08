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〈中部〉巨無霸鐵牛上路 迎娶車隊吸睛

2017-01-08

〔記者湯世名／彰化報導〕浪漫出奇招！彰化縣務農的二十八歲青年郭名晉一年多前為蔡姓農民代耕，蔡妻看到郭男老實帥氣，把女兒蔡閔婷介紹給他，兩人立即陷入熱戀，並論及婚嫁，郭男昨天動員六輛總值三千萬元的巨無霸耕耘機前往迎娶，自己並親自駕駛其中一輛耕耘機，一路上浩浩蕩蕩，有如坦克行軍，路人猛拍照，新娘子看到如此特殊的迎親車隊，嬌羞的說「一輩子難忘！」

在大村鄉平和村務農二十多年的郭肇國，其二兒子郭名晉四年前辭去工作返家幫忙耕作，一年多前郭名晉到花壇鄉三春村開著耕耘機為蔡姓農民耕作，蔡農的妻子看到，觀察後認為郭男老實、肯吃苦，便把二十七歲的女兒蔡閔婷介紹給他，雙方立即陷入熱戀，並互許終身。

昨天六輛巨無霸耕耘機從大村鄉出發往二公里遠的花壇鄉迎娶，一路上車隊以時速二十公里緩緩前進，從大村鄉聖瑤西路駛入山腳路，轟隆隆的聲響有如坦克行軍，沿途吸引居民、用路人觀看、拍照，二十多分鐘後抵達新娘子花壇鄉彰員路住處。吉時一到，郭名晉牽著蔡閔婷的手攀上耕耘機，開著耕耘機把嬌妻載回家，圓滿完成這場讓大家都難忘的婚禮。

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  • 郭名晉開著巨無霸耕耘機把新娘子蔡閔婷娶回家，讓新娘子驚喜萬分。（記者湯世名攝）

    郭名晉開著巨無霸耕耘機把新娘子蔡閔婷娶回家，讓新娘子驚喜萬分。（記者湯世名攝）

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