〈中部〉《一例一休首個休假日》南崗工業區 八成廠家休息

2017-01-08

〔記者謝介裕／南投報導〕「一例一休」上路後第一個週休假日，南投縣規模最大的南崗工業區，初估約有八成廠家休息，與以往過年前加班燈火通明情況有如天壤之別。有廠家業者表示，大家多半持觀望態度，能不加班儘量不加班，以免誤觸法規或因員工投訴，引來勞動相關單位「關愛的眼神」或被罰款。

南崗工業區占地面積約四一二公頃，廠家數約五百家，年產值約一千億元，往年愈接近農曆春節，廠區處處可見廠房燈火通明，日夜輪班、加班趕貨情形，今年已不復見。

昨日是今年第一個週休假日，該工業區對外聯繫街道冷冷清清，業者概估，加班的工廠可能在一百家以下，即區內約八成廠家休息。

南崗工業區服務中心主任陳聰智指出，廠區內廠商對於「一例一休」新制，尤其是加班費採累進計算方式，還在調適中，因此，昨日除了因契約或配合輪船運貨時間等因素，非得加班以外，絕大多數廠商都選擇讓員工放假。

縣府社會及勞動處長林俊梧說，雖然中央已來函釋示「一例一休」，尚有半年緩衝期，七月一日起違反規定才可能受罰，但仍呼籲企業主不要心存僥倖，應在「人」或「錢」方面作好因應。